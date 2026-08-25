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Jogos

8 jogos de cartas para aproveitar com a família e os amigos

Conheça jogos que envolvem cartas que divertem diversas famílias e momentos entre amigos

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 17:55

Públicado em 

25 ago 2026 às 17:55
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Jogos interativos para aproveitar com a família e amigos. Fonte: Canva

Jogos que utilizam cartas vão muito além do tradicional baralho. Atualmente, existem opções que combinam blefe, criatividade, estratégia, memória, rapidez e até interpretação, proporcionando experiências bem diferentes para quem está acostumado apenas aos jogos clássicos.

Alguns podem ser jogados em poucos minutos, enquanto outros criam partidas mais longas e cheias de reviravoltas. Para ajudar a escolher uma opção para a próxima reunião, confira oito jogos de cartas que podem render boas disputas e muitas risadas.

Baralho tradicional

Um simples baralho de 52 cartas pode render dezenas de jogos diferentes, sendo uma alternativa versátil para reunir pessoas de diferentes idades. Entre as possibilidades estão Truco, Buraco, Pife, Poker, Paciência, Copas, Sueca, Bisca, entre outros...

Cada jogo possui suas próprias regras, número de participantes e nível de estratégia. Enquanto alguns dependem mais de memória e raciocínio, outros envolvem blefe, sorte ou trabalho em equipe. Por isso, ter um baralho em casa é praticamente ter várias opções de entretenimento à disposição.

Baralho 139 Bridge Size Naipe Grande - Copag

Baralho 139 Bridge Size Naipe Grande - Copag

Baralho 139 Bridge Size Naipe Convencional - Copag

Baralho 139 Bridge Size Naipe Convencional - Copag

Baralho Premium Preto e Dourado Caveira Luxo 54 Cartas À Prova D'Água

Baralho Premium Preto e Dourado Caveira Luxo 54 Cartas À Prova D'Água

Copag, Baralho Harry Potter Single Deck, 55 Cartas

Copag, Baralho Harry Potter Single Deck, 55 Cartas

Baralho Class Plástico Duplo 1546 Estojo - Copag

Baralho Class Plástico Duplo 1546 Estojo - Copag

Coup

Em Coup, cada jogador assume o papel de um personagem influente em uma sociedade fictícia e precisa usar estratégia e blefe para eliminar os adversários. A graça está em poder afirmar que possui determinado personagem mesmo sem ter a carta.

Os outros jogadores podem acreditar ou desafiar a declaração. Com poucas cartas e partidas rápidas, o jogo é ideal para quem gosta de blefar, observar os adversários e correr riscos.

Coup Segunda Edição (Inclui Expansão)

Coup Segunda Edição (Inclui Expansão)

Uno

O clássico das cartas coloridas continua sendo uma opção para diferentes idades. O objetivo é descartar todas as cartas da mão combinando cores ou números, enquanto cartas especiais podem alterar o andamento da partida.

A simplicidade das regras permite começar rapidamente, mas as cartas de ação podem provocar reviravoltas inesperadas. É uma boa escolha para grupos que procuram partidas descontraídas e fáceis de aprender.

UNO Original

UNO Original

UNO Jogo de Cartas No Mercy 7 anos

UNO Jogo de Cartas No Mercy 7 anos

UNO Flip, Jogo de Cartas com Baralho de Dois Lados

UNO Flip, Jogo de Cartas com Baralho de Dois Lados

UNO Jogo de Cartas Flex

UNO Jogo de Cartas Flex

Dixit

Para quem prefere criatividade e imaginação, Dixit apresenta cartas com ilustrações surreais e cheias de detalhes. A cada rodada, um jogador escolhe uma carta e dá uma pista relacionada à imagem sem revelar qual é. Os demais participantes selecionam uma carta que também possa combinar com a pista.

Depois, todos tentam descobrir qual era a carta original. O jogo não depende apenas de acertar, mas também de criar pistas que sejam suficientemente claras para alguns jogadores e não para todos.

Asmodee Dixit Jogo de Tabuleiro para Família

Asmodee Dixit Jogo de Tabuleiro para Família

Exploding Kittens

Com uma proposta bem-humorada, Exploding Kittens coloca os participantes diante de uma missão simples: evitar comprar a carta que faz o jogador "explodir".

As outras cartas permitem realizar ações como atacar, pular rodadas ou manipular o baralho. O resultado é uma combinação de sorte, estratégia e momentos inesperados, com partidas que costumam ser rápidas.

Asmodee, Exploding Kittens, Jogo de Cartas para Amigos, 2 a 5 jogadores, Idade 8+ anos

Asmodee, Exploding Kittens, Jogo de Cartas para Amigos, 2 a 5 jogadores, Idade 8+ anos

The mind

Em The Mind, os jogadores precisam trabalhar em equipe para colocar cartas numeradas em ordem crescente sem conversar ou revelar informações sobre as próprias cartas.

Parece simples, mas a ausência de comunicação verbal transforma a partida em um desafio de concentração, percepção e sintonia entre os participantes. É uma opção interessante para grupos que gostam de experiências cooperativas.

Galápagos The Mind Jogo de Cartas Casual, 2 a 4 jogadores

Galápagos The Mind Jogo de Cartas Casual, 2 a 4 jogadores

Dobble

Dobble é indicado para quem gosta de jogos rápidos e que exigem atenção. As cartas possuem diversos símbolos e, entre quaisquer duas cartas, existe sempre um símbolo em comum.

Os jogadores precisam encontrar o símbolo correspondente antes dos adversários, de acordo com a modalidade escolhida. A dinâmica simples faz com que seja uma opção acessível para crianças e adultos.

Asmodee Dobble Jogo de Cartas para Amigos, 2 a 8 Jogadores

Asmodee Dobble Jogo de Cartas para Amigos, 2 a 8 Jogadores

Asmodee, Dobble: Disney Princess, Jogo de Cartas para Família, 2 a 8 jogadores

Asmodee, Dobble: Disney Princess, Jogo de Cartas para Família, 2 a 8 jogadores

Asmodee, Dobble: Harry Potter, Jogo de Cartas para Amigos, 2 a 8 jogadores

Asmodee, Dobble: Harry Potter, Jogo de Cartas para Amigos, 2 a 8 jogadores

Asmodee, Dobble: Disney, Jogo de Tabuleiro para Família

Asmodee, Dobble: Disney, Jogo de Tabuleiro para Família

Asmodee Dobble: Patrulha Canina, 2 a 8 Jogadores, Idade +4

Asmodee Dobble: Patrulha Canina, 2 a 8 Jogadores, Idade +4

Taco Gato Cabra Queijo Pizza

O nome já entrega parte da diversão. Em Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, os jogadores devem falar, em sequência, as cinco palavras do título enquanto revelam cartas.

Quando a palavra falada corresponde à imagem apresentada, todos precisam bater a mão no monte de cartas o mais rápido possível.

Quem for o último a bater precisa pegar as cartas acumuladas. A partida exige atenção, velocidade e reflexos, e fica ainda mais engraçada quando alguém se confunde e bate a mão na hora errada.

Taco Gato Cabra Queijo Pizza (PaperGames)

Taco Gato Cabra Queijo Pizza (PaperGames)

Intertítulo

A escolha depende do estilo do grupo. Quem gosta de blefe e estratégia pode experimentar Coup, enquanto Dixit é uma opção para quem prefere criatividade e imaginação. Já Dobble e Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza funcionam bem para quem gosta de partidas rápidas e que exigem atenção e reflexos.

Para quem prefere os jogos tradicionais, um baralho comum oferece inúmeras possibilidades, desde partidas de Truco e Buraco até opções individuais como Paciência. Com tantas alternativas, basta escolher o jogo que mais combina com o grupo e aproveitar o momento juntos.

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