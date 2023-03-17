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Diversão

5 jogos de tabuleiro para curtir com a família e amigos

Conversamos com Lucas Tassis, do grupo Game Master, que citou, entre outros jogos, sucessos como Taco Gato Cabra Queijo Pizza e Tiny Epic Donosaurs; confira
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 17 de Março de 2023 às 11:05

5 jogos de tabuleiro para curtir com a família e amigos
Bandido, Tiny Epic Dinosaur e Coup são algumas boas opções para o lazer em família Crédito: Divulgação
Jogos de tabuleiros quase sempre nos trazem lembranças nostálgicas. Afinal, quem nunca passou tardes (ou noites) inteiras desafiando amigos e familiares em games como War, Banco Imobiliário e Detetive. Por falar no último, sempre tinha um crime num cômodo e você se achando o Sherlock Holmes na tentativa de desvendar quem era o assassino.

via GIPHY

Hoje, esse passatempo se modernizou. Os jogos estão cada vez mais sofisticados, interativos e lúdicos, mas não perderam sua essência: promover a socialização, o espírito crítico e o raciocínio lógico dos participantes. Uma diversão saudável e que nos faz ficar longe dos aparelhos eletrônicos, o que para muitos pais e educadores é um benefício e tanto. 
"HZ" conversou com Lucas Tassis, sócio e co-fundador do Game Master, evento que reúne praticantes de jogos de tabuleiro em Vitória. Tassis, claro, fala dos benefícios que esse tipo de diversão pode trazer. 
"É uma maneira de passar o tempo em família, 'desconectados' ao redor da mesa. Esse tipo de diversão estimula a socialização e a criatividade, pois nos proporciona tomadas de decisões que desenvolvem estratégias e raciocínio. Não vemos a hora passar devido à imersão proporcionada", descreve, adiantando que os sócios do Game Master contam com cerca de 400 jogos diferentes.
Tiny Epic Dinosaurs é um dos jogos indicados por Lucas Tassis, do grupo Game Master
Tiny Epic Dinosaurs é um dos jogos indicados por Lucas Tassis, do grupo Game Master Crédito: Amazon
A cada encontro, há cerca de 80 a 100 tabuleiros em exposição. Anote na agenda: a próxima edição do evento acontece em 8 de abril, com programação totalmente gratuita. Ah, sim: o pessoal do Game Master tem um site explicando o projeto e com vendas de games e souvenirs.
Aproveitamos o papo com Lucas Tassis e pedimos cinco dicas de jogos de tabuleiro para você curtir com os amigos e familiares. Escolha o seu preferido e embarque no game!

TACO GATO CABRA QUEIJO PIZZA 

  • O QUE É: Você precisa guardar essas cinco palavras na cabeça (taco, gato, cabra, queijo e pizza). É preciso jogar uma carta enquanto se fala uma das palavras. Assim que coincidir o card jogado com a palavra falada, é preciso bater a mão na pilha central de cartas. O último a bater pega a pilha toda. Confira o vídeo explicando direitinho como se joga

  • CARACTERÍSTICAS: Para pessoas acima de oito anos. Pode ser jogado entre 2 a 10 jogadores.  Normalmente, o game dura cerca de 10 minutos. Preço médio: R$ 49,90 (na Amazon sai por R$ 45,90 - COMPRE AQUI)

  • O QUE DIZ LUCAS: "Excelente jogo para brincar quando o tempo é curto. Possui regras muito simples e a risada é garantida"

DIXIT

  • O QUE É: Dixit é um card game criado pelo francês Jean-Louis Roubira, publicado pela editora Libellud. Neste jogo, um dos participantes sugere características da ilustração de uma carta da mão, possibilitando que cada adversário também selecione um card que se encaixe com a descrição dada. Confira o vídeo explicando direitinho como se joga

  • CARACTERÍSTICAS: Para pessoas acima de oito anos. Pode ser jogado entre 3 a 12 jogadores. Normalmente, o game dura cerca de 30 minutos. Preço médio: R$ 289,90 (na Amazon sai por R$ 219,90 - COMPRE AQUI)

  • O QUE DIZ LUCAS: "É preciso usar a criatividade para que, em uma frase, os demais jogadores acertem qual sua carta. Fique atento, pois se a frase for muito fácil ou muito difícil você pode ficar sem pontos na rodada"

BANDIDO

  • O QUE É: Um prisioneiro está tentando escapar por túneis a partir de sua cela. Você e sua equipe devem unir forças e cartas para impedi-lo, fechando todas as saídas. Confira o vídeo explicando direitinho como se joga

  • CARACTERÍSTICAS: Para pessoas acima de seis anos. Pode ser jogado entre 1 a 4 jogadores. Normalmente, o game dura cerca de 20 minutos. Preço médio: R$ 59,90 (na Amazon sai a R$ 51,90 - COMPRE AQUI - e na Game Master a R$ 49,90 - COMPRE AQUI)

  • O QUE DIZ LUCAS: "Um jogo cooperativo, em que no seu turno você será obrigado a jogar uma carta com túnel. Tome cuidado para não abrir muitas rotas e assim não consigam evitar a fuga do bandido"

COUP

  • O QUE É: Em Coup, você quer ser o último jogador com influência no jogo. A influência é representada por cartas de personagens com a face para baixo em sua área de jogo. Cada jogador começa com duas moedas e dois de influência, ou seja, duas cartas de personagens viradas para baixo. O baralho de quinze consiste em três cópias de cinco personagens diferentes, cada um com um conjunto único de poderes: duque, assassino, condessa, capitão e embaixador. Na sua vez, você pode ter qualquer uma das ações listadas para cada personagem, independentemente de quais personagens você realmente tenha na sua frente. Confira o vídeo explicando direitinho como se joga

  • CARACTERÍSTICAS: Para pessoas acima de oito anos. Pode ser jogado entre 2 a 10 jogadores. Normalmente, o game dura cerca de 15 minutos. Preço médio: R$ 88,90 (na Amazon sai por R$ 72,90 - COMPRE AQUI)

  • O QUE DIZ LUCAS: "Você quer ser o último jogador com influência no jogo. A influência é representada por cartas de personagens com a face para baixo em sua área de jogo. Na sua vez, você pode blefar fazendo qualquer ação dos personagens. Só tome cuidado para não ser pego mentindo, pois perderá influência e poderá ser eliminado"

TINY EPIC DINOSAURS

  • O QUE É: Você é um dinofazendeiro comandando uma operação em larga escala em uma ilha tropical. Os dinossauros se reproduzem nestas ilhas, vendidos para quem pagar mais, para serem usados em parques temáticos. Mas criar estas bestas pré-históricas é um trabalho árduo e perigoso: você deve alimentar os dinos, administrar as barreiras de contenção para evitar a fuga dos animais, realizar pesquisas e entregar os dinossauros certos para os compradores do mundo todo. Confira o vídeo explicando direitinho como se joga

  • CARACTERÍSTICAS: Para pessoas acima de 14 anos. Pode ser jogado entre 1 a 4 jogadores. Normalmente, o game dura cerca de 60 minutos. Preço médio: R$ 185,90 (na Amazon sai por R$ 159,90 - COMPRE AQUI)

  • O QUE DIZ LUCAS: "Gerencie uma fazenda de dinossauros, construindo cercas, posicionando dinossauros carnívoros ou herbívoros, faça pesquisa com DNA para dinossauros especiais e cumpra os objetivos antes dos demais jogadores"

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