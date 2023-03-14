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Em Viana

Batalha de rimas em Viana ganha transmissão na TV

"Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES" acontece neste sábado (18), na praça de Nova Bethânia, com entrada franca. Ao todo, 16 MCs estão na disputa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Março de 2023 às 10:58

MC Nito (Venda Nova do Imigrante),à direita, é um dos finalistas da Batalha do NB, em Viana
MC Nito (Venda Nova do Imigrante), à direita, é um dos finalistas da Batalha do NB, em Viana Crédito: Batalha do NB/Divulgação
A cultura periférica capixaba, e sua força catalisadora de transformação social, vai marcar presença em Nova Bethânia, Viana, no próximo sábado (18). A partir das 17h, a localidade recebe a final da "Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES", em evento que contará com transmissão ao vivo pela TVE e exibição simultânea pelo Facebook e pelo canal do YouTube da emissora.
Após seletivas realizadas em diferentes regiões do Estado, chegou a hora do público conhecer quais MCs serão campeões das tradicionais batalhas de rimas de Nova Bethânia. O embate deste fim de semana comemora três anos da "Batalha do NB", evento desenvolvido por jovens moradores do bairro vianense. Trata-se de uma roda cultural em que os "mestres-de-cerimônia" se enfrentam por meio de rimas baseadas no improviso e na criatividade. Será um dia de muito rap e hip hop na veia!
A final vai reunir oito MCs de Viana (MCs Dog Mal, Morales, Igris, ND, Faraó, FR, Kaelo e Do Carmo) e oito classificados em batalhas de rimas de diferentes regiões do Estado: MC BTreze (Vitória); MC Nito (Venda Nova do Imigrante); MC Aonze (Colatina); MC Kael (Cariacica); MC NK (Serra); MC Pdzin (Vitória); MC Noturno (Linhares); e MC GN (Serra).
Os duelos acontecem em quatro etapas, em clima de Copa do Mundo: oitavas e quartas de final, semifinal e final, com os confrontos definidos por sorteio no dia do evento. Nos intervalos, rola apresentação de hip hop, com Emy Alves, Afrodin e Andinho Dias.
Voltando à disputa, o certame tem regras preestabelecidas, por meio das quais um júri técnico avalia questões como formato e dinâmica da batalha, ataque e resposta, criatividade, musicalidade, flow (fluir), linguagem, postura, ritmo e conhecimento.
Fique ligado: manifestações de violência, opressão ou preconceito não são toleradas, sendo consideradas penalidade grave durante o julgamento e análise técnica das disputas.

TRADIÇÃO

Idealizada por MCs Noval e Pkart, a Batalha do NB consolidou-se como uma das principais referências culturais entre os jovens de Viana, fomentando a arte e a ocupação dos espaços públicos da cidade a partir da difusão da cultura do hip hop.
Para os organizadores, a "Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES" marca uma nova etapa na trajetória do projeto, em que, pela primeira vez, MCs locais terão a oportunidade de trocar experiências com artistas de outras regiões do Estado.
MC Do Carmo também está na final da Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES
MC Do Carmo também está na final da Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES Crédito: Batalha do NB/Divulgação
MC Noval acredita que a iniciativa representa uma oportunidade de maior divulgação do projeto, em articulação com outras manifestações de rima, além de promover a troca de experiência e aperfeiçoamento entre diferentes grupos e coletivos do hip hop. "A 'Batalha do NB' pretende se firmar como espaço de visibilidade artística para fazedores da cultura hip hop, além de promover a articulação comunitária", comenta.
Produtor cultural, Patrick Machado, que integra a coordenação da Batalha do NB, acrescenta: "A importância desse movimento, não só para Viana como para o público do Espírito Santo, é mostrar que  poetas e MCs estão resistindo a todas as adversidades, além de comprovar o talento da nova geração", enfatiza.

FINALÍSSIMA DA "BATALHA DO NB - 3 ANOS: VIANA X ES"

  • QUANDO: Sábado (18), a partir das 17 horas. 
  • ONDE: Na Praça de Nova Bethânia, Viana, com entrada franca
  • COMO ASSISTIR: Haverá transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo e pelo YouTube e Facebook da emissora

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