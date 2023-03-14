Batalha de rimas em Viana ganha transmissão na TV

MC Nito (Venda Nova do Imigrante), à direita, é um dos finalistas da Batalha do NB, em Viana Crédito: Batalha do NB/Divulgação

Nova Bethânia, Viana, no próximo sábado (18). A partir das 17h, a localidade recebe a final da "Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES", em evento que contará com transmissão ao vivo pela TVE e exibição simultânea pelo A cultura periférica capixaba, e sua força catalisadora de transformação social, vai marcar presença em, no próximo sábado (18). A partir das 17h, a localidade recebe a final da, em evento que contará com transmissão ao vivo pela TVE e exibição simultânea pelo Facebook e pelo canal do YouTube da emissora.

Após seletivas realizadas em diferentes regiões do Estado, chegou a hora do público conhecer quais MCs serão campeões das tradicionais batalhas de rimas de Nova Bethânia. O embate deste fim de semana comemora três anos da "Batalha do NB", evento desenvolvido por jovens moradores do bairro vianense. Trata-se de uma roda cultural em que os "mestres-de-cerimônia" se enfrentam por meio de rimas baseadas no improviso e na criatividade. Será um dia de muito rap e hip hop na veia!

A final vai reunir oito MCs de Viana (MCs Dog Mal, Morales, Igris, ND, Faraó, FR, Kaelo e Do Carmo) e oito classificados em batalhas de rimas de diferentes regiões do Estado: MC BTreze (Vitória); MC Nito (Venda Nova do Imigrante); MC Aonze (Colatina); MC Kael (Cariacica); MC NK (Serra); MC Pdzin (Vitória); MC Noturno (Linhares); e MC GN (Serra).

Os duelos acontecem em quatro etapas, em clima de Copa do Mundo: oitavas e quartas de final, semifinal e final, com os confrontos definidos por sorteio no dia do evento. Nos intervalos, rola apresentação de hip hop, com Emy Alves, Afrodin e Andinho Dias.

Voltando à disputa, o certame tem regras preestabelecidas, por meio das quais um júri técnico avalia questões como formato e dinâmica da batalha, ataque e resposta, criatividade, musicalidade, flow (fluir), linguagem, postura, ritmo e conhecimento.

Fique ligado: manifestações de violência, opressão ou preconceito não são toleradas, sendo consideradas penalidade grave durante o julgamento e análise técnica das disputas.

TRADIÇÃO

Idealizada por MCs Noval e Pkart, a Batalha do NB consolidou-se como uma das principais referências culturais entre os jovens de Viana, fomentando a arte e a ocupação dos espaços públicos da cidade a partir da difusão da cultura do hip hop.

Para os organizadores, a "Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES" marca uma nova etapa na trajetória do projeto, em que, pela primeira vez, MCs locais terão a oportunidade de trocar experiências com artistas de outras regiões do Estado.

MC Do Carmo também está na final da Batalha do NB - 3 anos: Viana x ES Crédito: Batalha do NB/Divulgação

MC Noval acredita que a iniciativa representa uma oportunidade de maior divulgação do projeto, em articulação com outras manifestações de rima, além de promover a troca de experiência e aperfeiçoamento entre diferentes grupos e coletivos do hip hop. "A 'Batalha do NB' pretende se firmar como espaço de visibilidade artística para fazedores da cultura hip hop, além de promover a articulação comunitária", comenta.

Produtor cultural, Patrick Machado, que integra a coordenação da Batalha do NB, acrescenta: "A importância desse movimento, não só para Viana como para o público do Espírito Santo, é mostrar que poetas e MCs estão resistindo a todas as adversidades, além de comprovar o talento da nova geração", enfatiza.

FINALÍSSIMA DA "BATALHA DO NB - 3 ANOS: VIANA X ES"