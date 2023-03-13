BibMóvel: biblioteca itinerante circula por bairros da Grande Vitória

BibMóvel Crédito: SECULT

Um projeto de incentivo à leitura está circulando por alguns bairros do Espírito Santo. Até o dia 30 deste mês de março, a BibMóvel, uma biblioteca sob quatro rodas, segue viagem pela Grande Vitória, a fim de criar novos espaços de aprendizagem e lazer.

Com o acervo itinerante, o objetivo é aproximar a população dos bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida aos livros. Oito mil obras estão disponíveis nas vans, do romance à poesia, passando por contos, biografias e outros títulos de não ficção.

Os interessados em pegar algum livro emprestado da BibMóvel precisam realizar um cadastro e apresentar certidão de nascimento ou documento com foto e comprovante de residência. Assim, é possível retirar até 2 títulos por 15 dias, podendo ser renovado.

Como a van é equipada com mesas e cadeiras, o público também pode ler os livros no próprio local.

SERVIÇO

QUANDO: Entre os dias 6 e 30 de março de 2023

Entre os dias 6 e 30 de março de 2023 HORÁRIO: 12h às 17h

12h às 17h CIDADES ATENDIDAS: Vitória, Vila Velho, Cariacica, Serra e Viana

13/03 | Serra: Central Carapina

| Serra: Central Carapina Ponto de parada: EEEFM Jones José do Nascimento - R. Distrito Federal, 03 - Central Carapina



14/03 | Viana: Marcílio de Noronha

| Viana: Marcílio de Noronha Ponto de parada: EMEF Constantino José Vieira - Rua Espírito Santo, n.1 (ao lado da escola EEEM Irma Dulce Lopes Ponte)



15/03 | Vila Velha: Alecrim

| Vila Velha: Alecrim Ponto de parada: EEEFM Padre Humberto Piacente - Rua Ana Siqueira, Bairro Industrial do Alecrim



16/03 | Vila Velha: Terra Vermelha



| Vila Velha: Terra Vermelha Ponto de parada: Associação de moradores de Terra Vermelha – Av. Afonso Cláudio, n.37



20/03 | Vitória: Itararé

| Vitória: Itararé Ponto de parada: Na praça do bairro – Rua das Palmeiras, s/n



21/03 | Cariacica: Nova Rosa da Penha

| Cariacica: Nova Rosa da Penha Ponto de parada: EMEF Zaira Manhães de Andrade - Rua Quinze, s/n. (em frente à praça)



22/03 | Vila Velha: Vale Encantado

| Vila Velha: Vale Encantado Ponto de parada: EEEM Benício Gonçalves - Avenida Gabriel Da Palha, s/n - Vale Encantado



23/03 | Serra: Vila Nova de Colares

| Serra: Vila Nova de Colares Ponto de parada: EEEFM Vila Nova de Colares - R. Alfredo Galeno, s/n - Vila Nova de Colares



27/03 | Serra: Planalto Serrano

| Serra: Planalto Serrano Ponto de parada: Estacionamento do supermercado Rede Show – Rua Principal, s/n - Bloco A



28/03 | Cariacica: Bandeirantes

| Cariacica: Bandeirantes Ponto de parada: EEEFM Mariano Firme de Souza, rua Dom Pedro I, n.21



29/03 | Cariacica: Padre Gabriel

| Cariacica: Padre Gabriel Ponto de parada: Na praça do bairro



30/03 | Serra: Novo Horizonte

| Serra: Novo Horizonte Ponto de parada: Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Gaivota, s/n - Novo Horizonte

