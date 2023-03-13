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Livros sob quatro rodas

BibMóvel: biblioteca itinerante circula por bairros da Grande Vitória

Durante todo o mês de março, o projeto de incentivo à leitura estará em bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:31

BibMóvel
BibMóvel Crédito: SECULT
Um projeto de incentivo à leitura está circulando por alguns bairros do Espírito Santo. Até o dia 30 deste mês de março, a BibMóvel, uma biblioteca sob quatro rodas, segue viagem pela Grande Vitória, a fim de criar novos espaços de aprendizagem e lazer.
Com o acervo itinerante, o objetivo é aproximar a população dos bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida aos livros. Oito mil obras estão disponíveis nas vans, do romance à poesia, passando por contos, biografias e outros títulos de não ficção.
Os interessados em pegar algum livro emprestado da BibMóvel precisam realizar um cadastro e apresentar certidão de nascimento ou documento com foto e comprovante de residência. Assim, é possível retirar até 2 títulos por 15 dias, podendo ser renovado. 
Como a van é equipada com mesas e cadeiras, o público também pode ler os livros no próprio local.

SERVIÇO

  • QUANDO: Entre os dias 6 e 30 de março de 2023
  • HORÁRIO: 12h às 17h
  • CIDADES ATENDIDAS: Vitória, Vila Velho, Cariacica, Serra e Viana
  • 13/03 | Serra: Central Carapina
  • Ponto de parada: EEEFM Jones José do Nascimento - R. Distrito Federal, 03 - Central Carapina
  • 14/03 | Viana: Marcílio de Noronha
  • Ponto de parada: EMEF Constantino José Vieira - Rua Espírito Santo, n.1 (ao lado da escola EEEM Irma Dulce Lopes Ponte)
  • 15/03 | Vila Velha: Alecrim
  • Ponto de parada: EEEFM Padre Humberto Piacente - Rua Ana Siqueira, Bairro Industrial do Alecrim
  • 16/03 | Vila Velha: Terra Vermelha
  • Ponto de parada: Associação de moradores de Terra Vermelha – Av. Afonso Cláudio, n.37
  • 20/03 | Vitória: Itararé
  • Ponto de parada: Na praça do bairro – Rua das Palmeiras, s/n
  • 21/03 | Cariacica: Nova Rosa da Penha
  • Ponto de parada: EMEF Zaira Manhães de Andrade - Rua Quinze, s/n. (em frente à praça)
  • 22/03 | Vila Velha: Vale Encantado
  • Ponto de parada: EEEM Benício Gonçalves - Avenida Gabriel Da Palha, s/n - Vale Encantado
  • 23/03 | Serra: Vila Nova de Colares
  • Ponto de parada: EEEFM Vila Nova de Colares - R. Alfredo Galeno, s/n - Vila Nova de Colares
  • 27/03 | Serra: Planalto Serrano
  • Ponto de parada: Estacionamento do supermercado Rede Show – Rua Principal, s/n - Bloco A
  • 28/03 | Cariacica: Bandeirantes
  • Ponto de parada: EEEFM Mariano Firme de Souza, rua Dom Pedro I, n.21
  • 29/03 | Cariacica: Padre Gabriel
  • Ponto de parada: Na praça do bairro
  • 30/03 | Serra: Novo Horizonte
  • Ponto de parada: Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Gaivota, s/n - Novo Horizonte
*Com informações da assessoria de imprensa da Secult

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