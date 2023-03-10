Logo HZ
  No 'BBB 23', Domitila conta estratégia após Quarto Branco para 'endoidar' rivais
Reality show

No 'BBB 23', Domitila conta estratégia após Quarto Branco para 'endoidar' rivais

Além do retorno da sister, reality foi marcado pela disputa pela liderança e conversas sobre estratégias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2023 às 12:01

Domitila recebendo comida no Quarto Branco
Domitila recebendo comida no Quarto Branco Crédito: Reprodução/TV Globo
No Big Brother Brasil 23, Domitila ficou marcada pela disputa de resistência pela liderança da semana. Além disso, a modelo retornou à casa após ficar mais de 35 horas no Quarto Branco. A sister teve uma conversa com Cezar, que foi vetado da prova, sobre suas estratégias. Enquanto isso, no "provódromo", os brothers cantaram "parabéns" para Bruna, que completa 24 anos nesta sexta-feira, 10.
Veja tudo que aconteceu no BBB 23:

Retorno de Domitila

Após mais de 35 horas no Quarto Branco, Domitila pôde retornar a casa. Apesar de ter perdido a prova para Fred, a sister revelou uma estratégia para Cezar. A modelo deseja não compartilhar com os brothers como foi a experiência para que ela possa usar a curiosidade dos rivais a seu favor. "Eu não vou dizer pra eles o que aconteceu para eles pensarem que eu tive informação, para eles pensarem o que quiserem, para endoidarem um pouquinho", revelou.

Cezar é vetado

Antes da prova, Fred, que foi o líder da semana passada, pôde vetar Cezar da disputa desta quinta-feira (9). Em desabafo com Domitila, o brother se nomeou como o "mais odiado da casa". No entanto, a sister riu e alegou acreditar que esse título é dela. "Eu sou um cara alegre, divertido, engraçado. Eu gosto de fazer os outros rirem. Eu nunca me imaginei nessa situação de estar sendo o mais odiado da casa", disparou.

Ricardo revela opção de voto

Após vencer a prova do líder com Guimê, Ricardo conversou com Sarah sobre suas estratégias caso a liderança seja sua. Ele revelou sua intenção de voto: "Eu votaria na Lari se fosse Líder, ela está muito confortável", disse. Vale lembrar que o líder só pode ser um integrante da dupla e será decidido na noite desta sexta-feira.

Bruna faz aniversário

Durante a prova de resistência, os brothers cantaram "parabéns" para Bruna Griphao. Nesta sexta, a atriz completa 24 anos. "É um prazer inenarrável estar passando o meu aniversário com vocês nessa prova", brincou a atriz.

