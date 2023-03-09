No BBB 23, Domitila perde dinâmica do Quarto Branco e está no Paredão

BBB 23: Domitila chora após perder dinâmica do 'Quarto Branco' Crédito: Globo

Domitila estava inspirada a vencer o desafio do Quarto Branco no Big Brother Brasil 23 e garantir um carro e imunidade. No entanto, a sister acabou perdendo para o adversário, Fred, escolhido por ela ao apertar o botão para participar da dinâmica, na quarta-feira, 8.

Depois de quase 20 horas, Fred Bocó ganha a imunidade e o carro na prova do carro branco. Parabéns Fred. Domitila no paredão de novo sem direito a bate volta pic.twitter.com/OiHeRicnYN — Gato Preto de Bruxa (@gatocoments) March 9, 2023

Após resistir por pouco mais de 18 horas dentro de um carro no Quarto Branco, onde protagonizou algumas discussões com o adversário, Domitila deixou cair a logo da marca, perdendo, então, a competição.

Segundo as regras da dinâmica, passadas por Tadeu Schmidt, a dupla deveria permanecer dentro do automóvel segurando a logo da marca, preso ao lado de fora, pelo maior tempo possível. Quem deixasse a logo cair no chão, perderia o duelo.

Domitila faz longo desabafo após fim da dinâmica: "nadei, nadei e morri na praia mais uma vez".



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