Felipe Neto lamenta morte da avó: "Chego a pensar se irei sobreviver"

Pelo Instagram, Felipe Neto lamentou a perda da avó, Dona Maria Crédito: Instagram@felipeneto

Felipe Neto usou o Instagram nesta quarta-feira (8) para informar a morte de sua avó, aos 96 anos. A notícia foi divulgada com uma série de imagens do influenciador digital ao lado Dona Maria, seguida de um breve texto.

"Hoje a nossa maior luz se apagou… Nossa guia, nossa líder, nosso amor. Ela se foi sem dor, sem sofrimento, após termos a chance de nos despedirmos em uma união de muito amor ao seu redor", iniciou.

Ele descreveu Dona Maria como "o ser humano mais especial que já viveu", e lamentou que ela tenha os deixados. "No meio da dor, chego a pensar se irei sobreviver a isso…", refletiu.

Por fim, Felipe Neto destacou: "Me agarro às suas últimas palavras pra mim: 'Não chores, viva. Te amo'. Vou viver, vovó… Obrigado por ter me guiado até aqui".