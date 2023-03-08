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Felipe Neto lamenta morte da avó: "Chego a pensar se irei sobreviver"

Sem informar a causa da morte, o influenciador digital disse que Dona Maria "se foi sem dor e sem sofrimento"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:43

Pelo Instagram, Felipe Neto lamentou a perda da avó, Dona Maria
Pelo Instagram, Felipe Neto lamentou a perda da avó, Dona Maria Crédito: Instagram@felipeneto
Felipe Neto usou o Instagram nesta quarta-feira (8) para informar a morte de sua avó, aos 96 anos. A notícia foi divulgada com uma série de imagens do influenciador digital ao lado Dona Maria, seguida de um breve texto.
"Hoje a nossa maior luz se apagou… Nossa guia, nossa líder, nosso amor. Ela se foi sem dor, sem sofrimento, após termos a chance de nos despedirmos em uma união de muito amor ao seu redor", iniciou.
Ele descreveu Dona Maria como "o ser humano mais especial que já viveu", e lamentou que ela tenha os deixados. "No meio da dor, chego a pensar se irei sobreviver a isso…", refletiu.
Por fim, Felipe Neto destacou: "Me agarro às suas últimas palavras pra mim: 'Não chores, viva. Te amo'. Vou viver, vovó… Obrigado por ter me guiado até aqui".
O influenciador digital não deu mais detalhes sobre a causa da morte de sua avó, nem informações sobre o velório. Na rede social, a publicação está rendendo mensagens de apoio de anônimos e famosos.

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