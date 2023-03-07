Gerard Piqué e Clara Chía estão pensando em casamento, diz jornalista espanhola

Gerard Piqué publicou a primeira foto com a namorada Clara Chía Crédito: Instagram/@3gerardpique

Um dos casais do momento está pensando em matrimônio. Segundo a jornalista espanhola Mónica Vergara, no programa Fiesta, do canal Telecinco, Gerard Piqué e Clara Chía foram vistos conversando sobre casamento em um restaurante, em Barcelona.

"Naquela conversa, eles se chamam de 'amor' e, a certa altura, ele expressa uma preocupação porque tem que falar em público e é aí que a conversa passa a falar de um casamento. Falam, sobretudo, sobre como Clara gostaria de formar um casamento", revelou a jornalista.

Ainda segundo ela, Clara gostaria de uma cerimônia discreta. "Ela não quer que seja na moda, mas quer algo bem íntimo, bem particular, da família", acrescentou Mónica.

A jornalista afirma que o casal não está se importando com as últimas alfinetadas de Shakira, ex-mulher de Piqué, que fez até uma música recheada de recados para o ex-amor e pai dos seus filhos.

PIQUÊ E CLARA