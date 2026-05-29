Imposto de Renda: Receita paga maior lote da história nesta sexta (29)



No Espírito Santo, serão contemplados 175.256 contribuintes. Segundo a Receita, no total, serão destinados R$ 315.194.977,06 para pagar os moradores do Estado nestelote. Em média, o valor representa uma restituição média de R$ 1.798,48 por contribuinte. SÃO PAULO - A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, o maior da história, com R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes. O primeiro lote é pago sem correção pela Selic. Já o segundo terá correção de 1%.

A consulta para saber se entrou pode ser feita pelo site da Receita e pelo aplicativo oficial do órgão. O prazo para declarar o Imposto de Renda acaba às 23h59 desta sexta (29). Quem é obrigado e perde a data paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

No Espírito Santo, a restituição média neste primeiro lote será de R$ 1.798,48 por contribuinte. Fabrício Christ/ TV Gazeta

Quem recebe no primeiro lote

São contemplados contribuintes com prioridade legal (como idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério), além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix.

Também entram no lote contribuintes que enviaram a declaração até 10 de maio.

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, dividos da seguinte forma:

256.697 restituições para idosos acima de 80 anos

2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos

222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave

1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix, o que também dá prioridade no pagamento.

Os valores são 45% maiores do que os do primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior até então. Na ocasião, foram restituídos R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes. O crédito do dinheiro será feito ao longo do dia, em horário que pode variar conforme o banco informado pelo contribuinte.

Qual é o calendário de pagamento da restituição?



1º lote - 29 de maio

- 29 de maio 2º lote - 30 de junho

- 30 de junho 3º lote - 31 de julho

- 31 de julho 4º lote - 31 de agosto Ao todo, são quatro lotes. Dois deles são chamados de "superlotes" pelo Fisco, por concentrarem volumes de pagamento de cerca de R$ 16 bilhões, contemplando cerca de 9 milhões de contribuintes. A Receita planeja concentrar cerca de 80% das restituições nos dois primeiros lotes. Em anos anteriores a Receita pagava cinco lotes.

Não entrei no primeiro lote. E agora?

Os contribuintes que não entraram no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 podem conferir, no extrato da declaração do IR, se cometeram algum erro que os levou a malha fina. Caso tenha alguma pendência na declaração, é preciso enviar uma retificadora.

Como acessar o E-cac para saber se caiu na malha fina do IR?

Acesse o site da Receita Federal

Na página inicial, clique em "e-CAC"

Vá em "Entrar com gov.br"

Digite seu CPF e clique em "Continuar"

Depois, coloque a senha e vá em "Entrar"

Se sua conta for nível prata ou ouro o acesso será liberado; caso contrário, é preciso aumentar o nível da conta

Para checar o extrato do IR, vá à esquerda, em "Serviços em Destaque", e clique em "Meu Imposto de Renda"

Em "Pendências de malha", estarão as informações sobre a malha fina, se for o caso

Como fazer a consulta da malha fina pelo app da Receita?

Baixe o app em seu celular ou tablet Abra o aplicativo e clique em "Entrar com gov.br" Aparecerá a seguinte frase: "Receita Federal deseja usar sso.acesso.gov.br para iniciar sessão"; clique em "Continuar" Informe CPF e senha do Gov.br e vá em Entrar Clique no sinal de +, à direita da tela, acima, e depois, em "para Imposto de Renda" Acesse "Meu Imposto de Renda", que é o último item Informe novamente seus dados do Portal Gov.br Depois, clique em "Pendências de malha" O sistema será aberto e mostrará qual é o erro na declaração.

O que pode aparecer na malha fina?

As principais situações informadas pelo fisco são: