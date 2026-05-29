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Restituição

Imposto de Renda: Receita paga maior lote da história nesta sexta (29)

Receita vai depositar R$ 16 bilhões a 8,7 milhões de declarantes; no Espírito Santo, 175 mil serão contemplados

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 09:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2026 às 09:06
SÃO PAULO - A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, o maior da história, com R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes. O primeiro lote é pago sem correção pela Selic. Já o segundo terá correção de 1%.

No Espírito Santo, serão contemplados 175.256 contribuintes. Segundo a Receita, no total, serão destinados R$ 315.194.977,06 para pagar os moradores do Estado nestelote. Em média, o valor representa uma restituição média de R$ 1.798,48 por contribuinte. 

A consulta para saber se entrou pode ser feita pelo site da Receita e pelo aplicativo oficial do órgão. O prazo para declarar o Imposto de Renda acaba às 23h59 desta sexta (29). Quem é obrigado e perde a data paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
No Espírito Santo, a restituição média neste primeiro lote será de R$ 1.798,48 por contribuinte. Fabrício Christ/ TV Gazeta

Quem recebe no primeiro lote

São contemplados contribuintes com prioridade legal (como idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério), além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix.
Também entram no lote contribuintes que enviaram a declaração até 10 de maio.
Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, dividos da seguinte forma:
  • 256.697 restituições para idosos acima de 80 anos
  • 2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos
  • 222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave
  • 1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix, o que também dá prioridade no pagamento.
Os valores são 45% maiores do que os do primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior até então. Na ocasião, foram restituídos R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes. O crédito do dinheiro será feito ao longo do dia, em horário que pode variar conforme o banco informado pelo contribuinte.

Qual é o calendário de pagamento da restituição?

Ao todo, são quatro lotes. Dois deles são chamados de "superlotes" pelo Fisco, por concentrarem volumes de pagamento de cerca de R$ 16 bilhões, contemplando cerca de 9 milhões de contribuintes. A Receita planeja concentrar cerca de 80% das restituições nos dois primeiros lotes. Em anos anteriores a Receita pagava cinco lotes.

  • 1º lote - 29 de maio
  • 2º lote - 30 de junho
  • 3º lote - 31 de julho
  • 4º lote - 31 de agosto

Não entrei no primeiro lote. E agora?

Os contribuintes que não entraram no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 podem conferir, no extrato da declaração do IR, se cometeram algum erro que os levou a malha fina. Caso tenha alguma pendência na declaração, é preciso enviar uma retificadora.

Como acessar o E-cac para saber se caiu na malha fina do IR?

  • Acesse o site da Receita Federal
  • Na página inicial, clique em "e-CAC"
  • Vá em "Entrar com gov.br"
  • Digite seu CPF e clique em "Continuar"
  • Depois, coloque a senha e vá em "Entrar"
  • Se sua conta for nível prata ou ouro o acesso será liberado; caso contrário, é preciso aumentar o nível da conta
  • Para checar o extrato do IR, vá à esquerda, em "Serviços em Destaque", e clique em "Meu Imposto de Renda"
  • Em "Pendências de malha", estarão as informações sobre a malha fina, se for o caso

Como fazer a consulta da malha fina pelo app da Receita?

  1. Baixe o app em seu celular ou tablet
  2. Abra o aplicativo e clique em "Entrar com gov.br"
  3. Aparecerá a seguinte frase: "Receita Federal deseja usar sso.acesso.gov.br para iniciar sessão"; clique em "Continuar"
  4. Informe CPF e senha do Gov.br e vá em Entrar
  5. Clique no sinal de +, à direita da tela, acima, e depois, em "para Imposto de Renda"
  6. Acesse "Meu Imposto de Renda", que é o último item
  7. Informe novamente seus dados do Portal Gov.br
  8. Depois, clique em "Pendências de malha"
O sistema será aberto e mostrará qual é o erro na declaração.

O que pode aparecer na malha fina?

As principais situações informadas pelo fisco são:
  • Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue
  • Em processamento: Declaração foi recebida, mas o processamento ainda não foi concluído
  • Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou o documento à Receita
  • Aguardando processamento: Declaração recebida, mas ainda está sendo processada
  • Com pendências: Há pendências que indicam malha fina; os erros precisam ser corrigidos
  • Intimação ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração
  • Em análise: Indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de dados da Receita e aguarda a apresentação de documentos solicitados em intimação ou a conclusão da análise de documentos entregues pelo contribuinte.
  • Em fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada
  • Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito. Se houver restituição, o valor pago.
  • Cancelada: Declaração foi cancelada por interesse da administração tributária ou por pedido do contribuinte, encerrando todos os seus efeitos legais
  • Tratamento manual: Declaração está sendo analisada; é preciso aguardar correspondência da Receita para levar documentos e prestar esclarecimentos ao fisco
  • Retificada: Indica que a declaração anterior foi substituída por uma declaração retificadora enviada pelo contribuinte

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