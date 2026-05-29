Imposto de Renda: Receita paga maior lote da história nesta sexta (29)

No Espírito Santo, serão contemplados 175.256 contribuintes. Segundo a Receita, no total, serão destinados R$ 315.194.977,06 para pagar os moradores do Estado nestelote. Em média, o valor representa uma restituição média de R$ 1.798,48 por contribuinte.
Quem recebe no primeiro lote
- 256.697 restituições para idosos acima de 80 anos
- 2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos
- 222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave
- 1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
Qual é o calendário de pagamento da restituição?
- 1º lote - 29 de maio
- 2º lote - 30 de junho
- 3º lote - 31 de julho
- 4º lote - 31 de agosto
Não entrei no primeiro lote. E agora?
Como acessar o E-cac para saber se caiu na malha fina do IR?
- Acesse o site da Receita Federal
- Na página inicial, clique em "e-CAC"
- Vá em "Entrar com gov.br"
- Digite seu CPF e clique em "Continuar"
- Depois, coloque a senha e vá em "Entrar"
- Se sua conta for nível prata ou ouro o acesso será liberado; caso contrário, é preciso aumentar o nível da conta
- Para checar o extrato do IR, vá à esquerda, em "Serviços em Destaque", e clique em "Meu Imposto de Renda"
- Em "Pendências de malha", estarão as informações sobre a malha fina, se for o caso
Como fazer a consulta da malha fina pelo app da Receita?
- Baixe o app em seu celular ou tablet
- Abra o aplicativo e clique em "Entrar com gov.br"
- Aparecerá a seguinte frase: "Receita Federal deseja usar sso.acesso.gov.br para iniciar sessão"; clique em "Continuar"
- Informe CPF e senha do Gov.br e vá em Entrar
- Clique no sinal de +, à direita da tela, acima, e depois, em "para Imposto de Renda"
- Acesse "Meu Imposto de Renda", que é o último item
- Informe novamente seus dados do Portal Gov.br
- Depois, clique em "Pendências de malha"
O que pode aparecer na malha fina?
- Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue
- Em processamento: Declaração foi recebida, mas o processamento ainda não foi concluído
- Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou o documento à Receita
- Aguardando processamento: Declaração recebida, mas ainda está sendo processada
- Com pendências: Há pendências que indicam malha fina; os erros precisam ser corrigidos
- Intimação ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração
- Em análise: Indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de dados da Receita e aguarda a apresentação de documentos solicitados em intimação ou a conclusão da análise de documentos entregues pelo contribuinte.
- Em fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada
- Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito. Se houver restituição, o valor pago.
- Cancelada: Declaração foi cancelada por interesse da administração tributária ou por pedido do contribuinte, encerrando todos os seus efeitos legais
- Tratamento manual: Declaração está sendo analisada; é preciso aguardar correspondência da Receita para levar documentos e prestar esclarecimentos ao fisco
- Retificada: Indica que a declaração anterior foi substituída por uma declaração retificadora enviada pelo contribuinte