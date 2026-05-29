Homem é preso ao procurar delegacia para denunciar ex em Cariacica

Um homem de 30 anos, identificado como Gustavo Junior Rocha da Silva, foi preso, na quinta-feira (28) ao comparecer à 15ª Delegacia de Itacibá, em Cariacica, para registrar um boletim de ocorrência por ameaça contra a ex-companheira.





Durante o atendimento, o policial constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por ameaça e descumprimento de medida protetiva, relacionado à própria mulher.





O mandado foi expedido na última segunda-feira (25). Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.