Shakira dá 1ª entrevista após divórcio de Piqué: 'Sinto que me basto'

Shakira se diz completa sem Piqué, em primeira entrevista pós separação Crédito: Twitter/@nmas

Em sua primeira entrevista após ter se divorciado do jogador Gerard Piqué, Shakira se diz "completa" sem o ex-marido. Ao canal mexicano Las Estrellas, a estrela começou a conversa falando sobre sororidade: “Tenho o dever de emprestar a minha voz àqueles que não podem falar. [...] Como dizia Madeleine Albright, secretária de Estado estadunidense: ‘Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam às outras”, disse.

Ela afirmou que sempre foi dependente emocionalmente em relacionamentos amorosos. Segundo ela, o divórcio de Piqué, teria a feito enxergar uma vida em que mulheres não necessitam de homens e que, depois da separação, se sente completa.

"Sinto que me basto hoje em dia. Quando uma mulher precisa enfrentar os embates da vida, ela sai fortalecida. [...] Sinto que sou suficiente, coisa que jamais pensei que poderia sentir (...) Dependo de mim mesma. Além disso, tenho filhos que dependem de mim e, por isso, tenho que estar mais forte que uma leoa", contou.

MÚSICA E INDIRETAS

Quanto a 'Bzrp Music Sessions 53', parceria com o cantor argentino Bizarrap que explodiu nas plataformas de áudio por conta de supostas "indiretas ao ex", a artista diz que considera a música como uma “terapia”.