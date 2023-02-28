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Shakira dá 1ª entrevista após divórcio de Piqué: 'Sinto que me basto'

Em sua primeira entrevista exclusiva a canal mexicano, cantora expõe como está se sentindo após separação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 11:48

Shakira se diz completa sem Piqué, em primeira entrevista pós separação
Shakira se diz completa sem Piqué, em primeira entrevista pós separação Crédito: Twitter/@nmas
Em sua primeira entrevista após ter se divorciado do jogador Gerard Piqué, Shakira se diz "completa" sem o ex-marido. Ao canal mexicano Las Estrellas, a estrela começou a conversa falando sobre sororidade: “Tenho o dever de emprestar a minha voz àqueles que não podem falar. [...] Como dizia Madeleine Albright, secretária de Estado estadunidense: ‘Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam às outras”, disse.
Ela afirmou que sempre foi dependente emocionalmente em relacionamentos amorosos. Segundo ela, o divórcio de Piqué, teria a feito enxergar uma vida em que mulheres não necessitam de homens e que, depois da separação, se sente completa.
"Sinto que me basto hoje em dia. Quando uma mulher precisa enfrentar os embates da vida, ela sai fortalecida. [...] Sinto que sou suficiente, coisa que jamais pensei que poderia sentir (...) Dependo de mim mesma. Além disso, tenho filhos que dependem de mim e, por isso, tenho que estar mais forte que uma leoa", contou.

MÚSICA E INDIRETAS

Quanto a 'Bzrp Music Sessions 53', parceria com o cantor argentino Bizarrap que explodiu nas plataformas de áudio por conta de supostas "indiretas ao ex", a artista diz que considera a música como uma “terapia”.
“Alguém teria que ter tirado uma foto de quando trabalhei em Bzrp Music Sessions 53 com Bizarrap, um antes e depois. [...] Entrei no estúdio de uma forma e saí de outra”, disse.

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