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Carlinhos Maia nega que banco fundado por ele esteja aplicando golpes em clientes

Nas redes sociais, influenciador afirmou que aplicativo do banco "sai do ar e volta" como o de qualquer outra instituição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 14:24

Carlinhos Maia nega que banco fundado por ele esteja aplicando golpes em clientes
Carlinhos Maia nega que banco fundado por ele esteja aplicando golpes em clientes Crédito: Instagram/@carlinhos
Na última semana, o influenciador Carlinhos Maia utilizou as redes sociais para explicar aos seguidores que o Girabank, banco digital fundado por ele, não está aplicando golpes. A instituição estava sendo acusada de roubar dinheiro da conta dos clientes.
Em uma sequência de stories, o humorista negou as acusações, afirmando que a plataforma estava saindo do ar e voltando, como a de qualquer outra instituição financeira.
“Desde de manhã estou vendo uns portais falando do Girabank. Não acreditem nisso, a gente não está roubando dinheiro de ninguém, é um banco digital como qualquer outro banco que tem seus problemas, suas falhas, sai do ar e volta”, disse.
O influenciador finalizou o pronunciamento compartilhando mensagens de seguidores que nunca tiveram problemas com o banco.
“Se tivesse roubando dinheiro desse tanto de gente aí, já teria vindo à tona. Até onde eu sei, porque minha parte é divulgar o Girabank. Sou apenas sócio”, afirmou.
Segundo apurado pela coluna LeoDias, o Girabank foi lançado por Carlinhos Maia no ano passado, com um capital de mais de R$ 172 milhões.  O nome foi pensado como forma de homenagear os fãs do influenciador, chamados por ele de “girassóis”.

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