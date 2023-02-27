Carlinhos Maia nega que banco fundado por ele esteja aplicando golpes em clientes Crédito: Instagram/@carlinhos

Na última semana, o influenciador Carlinhos Maia utilizou as redes sociais para explicar aos seguidores que o Girabank, banco digital fundado por ele, não está aplicando golpes. A instituição estava sendo acusada de roubar dinheiro da conta dos clientes.

Em uma sequência de stories, o humorista negou as acusações, afirmando que a plataforma estava saindo do ar e voltando, como a de qualquer outra instituição financeira.

“Desde de manhã estou vendo uns portais falando do Girabank. Não acreditem nisso, a gente não está roubando dinheiro de ninguém, é um banco digital como qualquer outro banco que tem seus problemas, suas falhas, sai do ar e volta”, disse.

O influenciador finalizou o pronunciamento compartilhando mensagens de seguidores que nunca tiveram problemas com o banco.

“Se tivesse roubando dinheiro desse tanto de gente aí, já teria vindo à tona. Até onde eu sei, porque minha parte é divulgar o Girabank. Sou apenas sócio”, afirmou.