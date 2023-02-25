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Drama familiar

Bruna Surfistinha chora ao citar aborto e separação do pai de suas filhas

Em podcast, Rachel Pacheco deu detalhes de sua vida pessoal com o ex, Chico Santos: "Não recebi um abraço, uma palavra de conforto"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 12:30

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, participou do podcast PodSexy e contou que seu casamento com Chico Santos chegou ao fim, e que a decisão partiu dele. Eles são pais de Elis e Maria, de 1 ano e 5 meses.
Bruna Surfistinha falou do fim do seu casamento em podcast
Bruna Surfistinha falou do fim do seu casamento em podcast Crédito: Reprodução/YouTube
Fim do casamento: "Eu e Chico não estamos mais juntos. Por decisão dele, não por mim. Faz pouco tempo isso. A gente não está se falando, nós estamos brigados (...) Ele foi embora de casa".
Crise após aborto espontâneo: "Engravidei no ano passado, em julho, descobri em agosto e acabei perdendo, infelizmente. Foi um filho que não era desejado, foi um susto pra gente, a gente estava aceitando. Infelizmente, acabei sofrendo um aborto em casa mesmo. E a partir disso, mudou muito. Não tive apoio nenhum depois do meu aborto. Não recebi um abraço, uma palavra de conforto por parte do Chico. Foram meus amigos que me acolheram naquele momento".
Maternidade: "Quando a gente é mãe, para a gente resgatar o relacionamento, demora muito, e nem sempre o pai tem paciência. Nem sempre o pai consegue enxergar a mãe mulher, que mudou. A gente muda, não continua sendo a mesma que ele se apaixonou lá no comecinho. A gente envelhece dez mil anos numa gestação, a gente fica mais chata, reclama mais, e a gente tem esse direito".

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