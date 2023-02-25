Bruna Surfistinha chora ao citar aborto e separação do pai de suas filhas

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, participou do podcast PodSexy e contou que seu casamento com Chico Santos chegou ao fim, e que a decisão partiu dele. Eles são pais de Elis e Maria, de 1 ano e 5 meses.

Bruna Surfistinha falou do fim do seu casamento em podcast Crédito: Reprodução/YouTube

Fim do casamento: "Eu e Chico não estamos mais juntos. Por decisão dele, não por mim. Faz pouco tempo isso. A gente não está se falando, nós estamos brigados (...) Ele foi embora de casa".

Crise após aborto espontâneo: "Engravidei no ano passado, em julho, descobri em agosto e acabei perdendo, infelizmente. Foi um filho que não era desejado, foi um susto pra gente, a gente estava aceitando. Infelizmente, acabei sofrendo um aborto em casa mesmo. E a partir disso, mudou muito. Não tive apoio nenhum depois do meu aborto. Não recebi um abraço, uma palavra de conforto por parte do Chico. Foram meus amigos que me acolheram naquele momento".