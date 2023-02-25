Lady Gaga não paga recompensa e mulher que devolveu seus cães vai à Justiça

Lady Gaga ofereceu recompensa a quem devolvesse seus cães, em 2021 Crédito: Instagram/lallieburns

A mulher que devolveu a Lady Gaga os buldogues franceses que foram roubados da cantora em 2021 foi à Justiça para cobrar a recompensa de US$ 500 mil que havia sido prometida.

Jennifer McBride disse ao TMZ que Gaga deixou bem claro que pagaria este valor "sem perguntas" quando anunciou, em fevereiro daquele ano, que estaria disposta a remunerar quem trouxesse Koji e Gustav de volta.

Os cachorros foram levados sob a mira de uma arma quando estavam com o passeador, nas ruas de Los Angeles. Ele chegou a levar um tiro. McBride diz que devolveu os cachorros a Gaga próximo a uma delegacia da cidade dois dias depois de eles terem sido levados.