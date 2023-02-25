Monica Iozzi lembra de namoro abusivo e revela que foi agredida por ex: "Ele me bateu"

Monica Iozzi em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Crédito: Reprodução

Monica Iozzi revelou que foi agredida por um ex namorado quando ela tinha 20 anos. O relato foi feito em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa.

No bate-papo, a atriz refletiu sobre relacionamentos tóxicos e aproveitou para compartilhar um alerta para outras mulheres que possam estar passando pelo que ela viveu.

Monica explicou que essa relação aconteceu enquanto ela estava na faculdade e apontou alguns sinais de abuso. "Durou 3 anos e foi uma relação abusiva, com um cara meio violentão mesmo", iniciou.

"Se você é novinha e está ouvindo isso, do cara começar a controlar qualquer coisa, amigos, o tamanho da saia... cuidado", disse.