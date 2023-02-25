Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Monica Iozzi lembra de namoro abusivo e revela que foi agredida por ex: "Ele me bateu"
Crime

Monica Iozzi lembra de namoro abusivo e revela que foi agredida por ex: "Ele me bateu"

Atriz viveu relação tóxica no período da faculdade e alertou: "O primeiro sinal é quem grita e dá soco na parede, porque o próximo soco é na sua cara"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 10:33

Monica Iozzi em entrevista ao podcast Desculpa Alguma
Monica Iozzi em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Crédito: Reprodução
Monica Iozzi revelou que foi agredida por um ex namorado quando ela tinha 20 anos. O relato foi feito em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa.
No bate-papo, a atriz refletiu sobre relacionamentos tóxicos e aproveitou para compartilhar um alerta para outras mulheres que possam estar passando pelo que ela viveu.
Monica explicou que essa relação aconteceu enquanto ela estava na faculdade e apontou alguns sinais de abuso. "Durou 3 anos e foi uma relação abusiva, com um cara meio violentão mesmo", iniciou.
"Se você é novinha e está ouvindo isso, do cara começar a controlar qualquer coisa, amigos, o tamanho da saia... cuidado", disse.
"O primeiro sinal que tive é que ele não queria que eu não saísse mais sem sutiã... foi degringolando, até o dia que ele me bateu. O primeiro sinal de que precisa acabar é quem grita e dá soco na parede. O próximo soco é na sua cara", contou.

Veja Também

BBB 23: Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizam barraco; veja vídeo

Ex-BBB Victor Hugo desabafa sobre solidão e ansiedade após ataques

Mulher de Arlindo Cruz assume relacionamento com novo namorado; saiba quem é

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados