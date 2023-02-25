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Crise

Ex-BBB Victor Hugo desabafa sobre solidão e ansiedade após ataques

"Será que tem alguém aí que gosta de mim? Minha mente não aguenta mais", questionou o psicólogo, em texto publicado no Twitter
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 09:39

Ex-BBB Victor Hugo utilizou o Twitter para desabafar sobre solidão
Ex-BBB Victor Hugo utilizou o Twitter para desabafar sobre solidão Crédito: Rede Globo
O psicólogo Victor Hugo, que participou do Big Brother Brasil 20, utilizou o Twitter na madrugada desta sexta-feira, 24, para desabafar sobre solidão e saúde mental após ter sofrido ataques nas redes sociais.
"Será que tem alguém aí que gosta de mim? Pensando em deixar o Twitter de vez. Passando por momentos muito complicados, aí venho aqui, faço uma pergunta e um bocado de gente me xinga recreativamente. Tenho desenvolvido ansiedade, minha pressão hoje foi lá em cima", revelou.
O influenciador afirmou que teve um ótimo feriado de carnaval, mas que voltar para a rotina depois disso "parece um tormento". "Morar sozinho é péssimo. Sinto falta do Maranhão, dos meus pais. Não estou vendo sentido em quase nada ultimamente. Chega a doer", disse.
O ex-BBB ainda comentou que sua irmã irá visitá-lo na próxima semana e que espera que isso ajude-o a melhorar. Ele pontuou que gostaria de conhecer algumas pessoas que o seguem na rede social, mas que "na vida real parece que é tudo muito distante".
"Eu evito também vir aqui, mas é um dos poucos lugares que ainda consigo me expressar nem que seja um pouco. Eu me pergunto onde está aquele cara que era: feliz, animado, cheio de sonhos e planos; é todo dia uma nova decepção que vai me desmotivando mais e mais. Quero buscar propósito", continuou Victor Hugo.
Ele ainda completou: "Minha mente não aguenta mais as narrativas bizarras que criam sobre mim, sobre algo que não sou, nem fui. Tá muito difícil".

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