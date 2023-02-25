Mulher de Arlindo Cruz assume relacionamento com novo namorado; saiba quem é

A mulher de Arlindo Cruz, Babi, assumiu um novo namorado, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off. O homem seria André Caetano, que trabalhou com ela durante a campanha para deputada estadual no Rio de Janeiro.

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, contou Babi Cruz. Ela e o novo namorado se seguem no Instagram.