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Nova vida

Mulher de Arlindo Cruz assume relacionamento com novo namorado; saiba quem é

Em entrevista, Babi Cruz deu detalhes sobre a vida amorosa: "O Arlindo é a prioridade da minha vida. Se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 09:23

Babi e André Caetano se conheceram na política e começaram um relacionamento
Babi e André Caetano se conheceram na política e começaram um relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram
A mulher de Arlindo Cruz, Babi, assumiu um novo namorado, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off. O homem seria André Caetano, que trabalhou com ela durante a campanha para deputada estadual no Rio de Janeiro.
"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, contou Babi Cruz. Ela e o novo namorado se seguem no Instagram.
Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, vem realizando tratamento em razão das sequelas da doença. Ele foi tema do carnaval da Império Serrano, que abordou a trajetória do sambista e contou com a presença de amigos, como Péricles e Regina Cazé, no último carro alegórico.

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