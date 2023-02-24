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Amor está no ar

Novo affair de Arthur Aguiar, Rafala Porto é ex de Neymar

Jovem é cantora e já participou do The Voice e de outro reality na televisão. Ligação entre os dois foi apontada após publicações nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 13:41

Cantora e ex-affair de Neymar, Rafaela Porto é novo romance de Arthur Aguiar
Cantora e ex-affair de Neymar, Rafaela Porto é novo romance de Arthur Aguiar Crédito: Instagram/@arthuraguiar @rafaelacporto
O amor está no ar! Pelo menos para Arthur Aguiar que, segundo o colunista Leo Dias, está conhecendo melhor a cantora Rafaela Porto. A informação foi divulgada em primeira mão pelo perfil "Segue a Cami", que reparou em alguns stories parecidos entre Arthur e Rafaela durante o Carnaval. 
Conforme publicado pela coluna LeoDias, na quarta de Cinzas (22), o ator publicou nos stories que estava assistindo ao novo show de Whindersson Nunes, na Netflix, "Isso não é um culto". Rafaela Porto fez uma publicação assistindo a um filme apenas nesta quinta (23), mas a televisão e a decoração do móvel parecidas foram o suficiente para que se confirmasse que estavam juntos.
Rafaela é cantora e já viveu affair com o atacante Neymar, do PSG e da Seleção Brasileira. Segundo o colunista do portal Metrópoles, Rafaela esteve no aniversário de Neymar, em Paris, em 2020. Os dois também foram vistos juntos em um camarote, durante o Carnaval daquele ano.
Mas Rafaela já é nome conhecido. Na telinha, ela participou do programa The Voice Brasil, da Globo, em 2018, e do De Férias com o Ex – Celebs, da MTV Brasil, na edição de 2019.

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