Ministério Público do ES libera gabarito das provas de concurso público

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou os gabaritos preliminares das provas objetivas aplicadas no último domingo, 2 de agosto. O concurso público oferece 60 vagas para o quadro de servidores. Ao todo, o certame registrou mais de 25 mil inscrições.





Os candidatos podem conferir as respostas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), empresa responsável pelo concurso.





Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até quarta-feira, 5 de agosto. Para isso, é necessário preencher o formulário próprio disponibilizado no endereço eletrônico da banca organizadora.