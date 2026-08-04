Ministério Público do ES libera gabarito das provas de concurso público

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou os gabaritos preliminares das provas objetivas aplicadas no último domingo, 2 de agosto. O concurso público oferece 60 vagas para o quadro de servidores. Ao todo, o certame registrou mais de 25 mil inscrições.
Os candidatos podem conferir as respostas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), empresa responsável pelo concurso.
Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até quarta-feira, 5 de agosto. Para isso, é necessário preencher o formulário próprio disponibilizado no endereço eletrônico da banca organizadora.
Após a análise dos recursos, a FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão. Quando a solicitação resultar na anulação de uma questão do exame, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos.
As provas contaram 60 questões para todos os cargos. Na ocasião, os participantes também fizeram provas discursivas. Para os cargos de agente técnico e agente especializado, haverá ainda avaliação de títulos.
O concurso do MPES oferece 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. A remuneração chega a R$ 10.453. O certame registrou 25.587 participantes, o que representa, em média, 426 candidatos por vaga.
O cargo de Agente de Apoio – Administrativo, com 20 vagas, é o mais concorrido, com 17.639 inscritos (881,95 candidatos por vaga).
Leia Mais Sobre Concurso