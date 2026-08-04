Homem em situação de rua morre atropelado por caminhão em Vila Velha

Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um caminhão-trator com semirreboque no bairro São Torquato, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 41 anos, afirmou que só percebeu a presença da vítima depois de colocar o veículo em movimento.
O condutor relatou que ligou o caminhão para ir trabalhar, mas identificou uma pane elétrica. Após resolver o problema, tentou sair novamente e percebeu que um dos retrovisores estava fechado. Ele abriu o espelho, voltou para a cabine e deu partida no veículo. Ao olhar pelos retrovisores, viu o homem caído no chão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento, segundo a Polícia Civil.