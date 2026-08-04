Análise: Trump enfrenta duras realidades expostas por seus próprios aliados

Ele e outras pessoas tinham sido acusadas de vandalismo e responsabilizadas pelo estado de degradação da piscina. O espelho d'água tinha passado por uma reforma, com repintura e nova vedação, orçado em milhões de dólares. O monumento vinha sofrendo há muito tempo de falhas estruturais e vazamentos, e Trump defendeu a reforma como parte de sua iniciativa para embelezar a capital.