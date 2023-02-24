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BBB23

Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no Paredão do 'BBB 23'

Seguindo dinâmica da ‘Semana Turbo’ anunciada por Tadeu Schmidt, um participante vai deixar o programa no sábado, 25
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 09:13

BBB 23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredão; Sarah Aline é a nova líder
BBB 23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredão; Sarah Aline é a nova líder Crédito: Gshow
Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo estão no sexto Paredão do Big Brother Brasil 23. Eles foram escolhidos para a berlinda nesta quinta-feira, 23, e vão disputar a permanência na casa. Conforme anunciou Tadeu Schmidt, a "Semana Turbo" incluía o Big Fone com o Poder Supremo, o Paredão Relâmpago e o Contragolpe. Um deles deixa o programa no sábado, 25.
A noite de quinta-feira começou com a Prova do Líder, que consistia em uma dinâmica de nove fases, envolvendo agilidade e sorte. Sarah Aline levou a melhor, conquistando o reinado da semana no BBB 23 e também R$ 10 mil.
Logo depois, Tadeu Schmidt anunciou a formação do Paredão Relâmpago e a líder Sarah Aline indicou Cara de Sapato. Pela dinâmica estabelecida, o indicado tinha direito ao Contragolpe e o lutador escolheu puxar Fred Nicácio para o Paredão. Pela casa, Domitila Barros foi a mais votada e também entrou na berlinda.
Mas essa formação ainda ganhou uma reviravolta. Isso porque, mais cedo, Mc Guimê atendeu ao Big Fone e conquistou o Poder Supremo, que consistia em alterar a configuração do Paredão. O brother tinha a possibilidade de tirar uma pessoa da berlinda, ou até mesmo se salvar (caso estivesse emparedado), mesmo por indicação do líder.
Dessa forma, o cantor decidiu tirar Cara de Sapato da berlinda e colocar Gustavo. Agora, Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo se enfrentam no sexto Paredão do BBB 23 e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

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