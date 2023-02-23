Suspeito de roubar carro do cantor Péricles tentou furtar noiva em dia de casamento

Suspeito de roubar carro do cantor Péricles já atacou noiva em dia de casamento Crédito: Twitter/@leeoms

Preso na quarta (22) sob a acusação de participar do roubo do carro do cantor Péricles, Guilherme Toshihiko Shiozuka também já tentou furtar o automóvel de uma noiva no dia do casamento. As informações são do delegado Fábio Pinheiro Lopes sendo divulgadas pelo colunista Josmar Jozino, do UOL, nesta quinta (23).

Segundo o jornalista, uma investigação conduzida por oficiais do 56º Distrito Policial concluiu que Guilherme tentou roubar uma Mercedes Benz no dia 14 de maio de 2022, no Parque São Lucas (Zona Sudeste de SP). A vítima, uma mulher de 29 anos, se casaria no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, Guilherme estaria portando um revólver e segurando um capacete verde e amarelo quando se aproximou da jovem e exigiu a chave do carro. A noiva teria apenas pedido para retirar o vestido do casamento do porta-malas, mas o suspeito teria se irritado e atirado.

Segundo o colunista, o irmão da vítima, de 32 anos, teria ouvido o barulho do disparo e saído para verificar o que tinha acontecido. Do lado de fora, ele foi baleado três vezes, no braço direito, no tórax e no fígado. A vítima teria sido socorrida no Hospital da Vila Alpina, também na capital paulistana.

Conforme publicado na coluna, Guilherme Shiozuka foi reconhecido por testemunhas e denunciado à Justiça pela tentativa de latrocínio, com roubo seguido de morte.

Ainda segundo informações da coluna, na ficha criminal de Guilherme ainda consta a tentativa de roubo de uma moto, em junho de 2017. Até o momento da publicação da matéria, o suspeito estava foragido.

CARRO DO PÉRICLES

O veículo do cantor Péricles, uma Land Rover Discovery, foi roubado no último dia 16, em Santo André, região metropolitana de São Paulo, onde mora a mãe do sambista. O carro foi encontrado na manhã seguinte, no Parque São Lucas, Zona Leste da capital, já desmontado. De acordo com o portal UOL, policiais militares foram até o local após uma denúncia anônima.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o cantor estava com a filha e a esposa quando foi abordado por um homem armado, de capuz. Em seguida, um Fiat Uno passa pela rua, com o objetivo de acobertar o suspeito que leva a Land Rover, segundo a Polícia.

Mano roubaram o carro do Péricles pic.twitter.com/8wpVxwNKjo — Leeo (@leeoms) February 17, 2023