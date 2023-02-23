Saudade do Carnaval 2023? Confira nosso #TBT de alegria e animação

Um projeto de extensão da FAESA, Leitura e Liberdade, fez a diferença na vida de 30 detentos do sistema prisional do ES. Por meio de oficinas de leitura e discussão de temas sobre direitos humanos e segurança pública, realizadas por alunos e professores do Centro Universitário, 30 pessoas conseguiram 12 dias de remição de pena. A professora coordenadora do projeto Camila Coelho, explica que a remição de pena é só um dos benefícios para os participantes, mas que o Leitura e Liberdade é uma oportunidade de promover a cidadania. “Levar para o sistema prisional a discussão de temas importantes e incentiva o hábito da leitura é uma forma de promover a ressocialização dessas pessoas e garantir o direito de acesso à educação e cidadania, que é o nosso principal objetivo e resultado obtido no projeto”, destaca.