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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Saudade do Carnaval 2023? Confira nosso #TBT de alegria e animação

Publicado em
23 fev 2023 às 02:30
Flavia Mendonça no camarim do Baile Voador
Flavia Mendonça:  no camarim do Baile Voador, que movimentou o Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Cloves Louzada
Tem gente já esperando pela folia de 2024, marcada acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro do próximo ano. Enquanto a festa não chega, a coluna resolveu relembrar grandes momentos da folia em 2023, com registros de queridos de RR em carnavais de todo o Estado, seja no litoral ou no interior, na Sapucaí ou em São Paulo. Confira no #TBT bem folião na galeria. 
Lorelai e Carlos Devillart
Lorelai e Carlos Devillart: no Baile Voador, em Vitória Crédito: Cloves Louzada
Letícia Rody e Marcelo Netto: folia na Marquês de Sapucaí
Letícia Rody e Marcelo Netto: folia na Marquês de Sapucaí Crédito: Divulgação
Caio Rocha
Caio Rocha: na pista do Baile Voador, no Álvares Cabral Crédito: Cloves Louzada
Fabiana Croce, Lorena Croce (com Antônio no colo), Bia Croce Perenzin e Marcela Victorino
Fabiana Croce, Lorena Croce (com Antônio no colo), Bia Croce Perenzin e Marcela Victorino: carnaval de marchinhas em Santa Teresa Crédito: Divulgação
Dayse Nunes, Rebeca Epichin, Isabella Castro
Dayse Nunes, Rebeca Epichin e Isabella Castro: em Jacaraípe  Crédito: Divulgação
Patrícia Noronha, Mariana Sandri e Virgininha Sandri
Patrícia Noronha, Mariana Sandri e Virgininha Sandri: na Aldeia, em Guarapari Crédito: Divulgação
Lilian Moussalém, André Lelis e Everson Barcelos
Everson Barcelos, Lilian Moussalém e André Lelis: em Conceição da Barra  Crédito: Divulgação
Maria Eduarda Prest, Helena Littig, Lorena Pitella e Laura Menin
Maria Eduarda Prest, Helena Littig, Lorena Pitella e Laura Menin: folia em São Paulo Crédito: Divulgação
Rodrigo Brito, Xuxa do Patrimônio e o prefeito de Santa Teresa Kleber Médice
Rodrigo Brito, Xuxa do Patrimônio e o prefeito de Santa Teresa Kleber Médice: folia em Santa Teresa Crédito: Divulgação

Mulheres no poder

Presidente da OAB de Cariacica, Kelly Andrade toma posse no dia 1º de março como conselheira fiscal da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica.

Café da manhã

Erick Lorenzon tem recebido todo mês os clientes residentes que trabalham no seu coworking, na Praia do Canto, para um bate-papo descontraído. O próximo será o café da manhã "NaCapital Vitórias", dia 24 de fevereiro, a partir das 8h30.

Comédia

O Vix Comedy Club apresenta nesta quinta-feira (23) em Vitória o espetáculo de humor “Tinder Gold”. O comediante Vinícius Daflon relata suas experiências inusitadas com encontros num aplicativo de namoro e, com muito humor, expõe a realidade de ser solteiro aos 30 anos, após ter deixado uma religião conservadora e um casamento. Para agitar ainda mais a noite, Daflon convida a comediante Leila Souzza.

Leitura e Liberdade

Um projeto de extensão da FAESA, Leitura e Liberdade, fez a diferença na vida de 30 detentos do sistema prisional do ES. Por meio de oficinas de leitura e discussão de temas sobre direitos humanos e segurança pública, realizadas por alunos e professores do Centro Universitário, 30 pessoas conseguiram 12 dias de remição de pena. A professora coordenadora do projeto Camila Coelho, explica que a remição de pena é só um dos benefícios para os participantes, mas que o Leitura e Liberdade é uma oportunidade de promover a cidadania. “Levar para o sistema prisional a discussão de temas importantes e incentiva o hábito da leitura é uma forma de promover a ressocialização dessas pessoas e garantir o direito de acesso à educação e cidadania, que é o nosso principal objetivo e resultado obtido no projeto”, destaca.

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