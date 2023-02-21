Baile Voador ferve o Carnaval de Vitória; veja fotos da área vip

O Festival Baile Voador decolou em alto estilo e ferve o Carnaval de Vitória desde a noite de sexta-feira no Álvares Cabral. BaianaSystem veio direto de Salvador para agitar os capixabas com hits como "Lucro", "Reza Forte" e "Sulamericano". Gilsons espalhou sua vibe positiva pela beira-mar com sucessos como "Várias Queixas" e "Love Love" e incluíram no repertório Gilberto Gil, com "Palco", e Caetano Veloso, com "Sem samba não dá". Todos fizeram questão de comemorar a volta da folia pós-pandemia e a importância da data como uma festa do povo - e para o povo. Ambos receberam Bruno Lima, o criador do festival, no camarim, para um papo sobre o mercado musical e a felicidade de estar em Vitória. O Baile Voador termina na madrugada de terça-feira, fechando mais de 30 atrações contratadas. A festa terminou nesta madrugada de terça-feira (21), com show do Regional da Nair Confira nos cliques de quem circulou pela área vip na galeria de Cloves Louzada e Levi Mor.