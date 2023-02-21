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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Baile Voador ferve o Carnaval de Vitória; veja fotos da área vip

Publicado em
21 fev 2023 às 02:30
Maria Sanz, Barbara Verzola e Tatiana Spindula
Maria Sanz, Barbara Verzola e Tatiana Spindula: na pista do Baile Voador 2023 Crédito: Cloves Louzada
O Festival Baile Voador decolou em alto estilo e ferve o Carnaval de Vitória desde a noite de sexta-feira no Álvares Cabral. BaianaSystem veio direto de Salvador para agitar os capixabas com hits como "Lucro", "Reza Forte" e "Sulamericano". Gilsons espalhou sua vibe positiva pela beira-mar com sucessos como "Várias Queixas" e "Love Love" e incluíram no repertório Gilberto Gil, com "Palco", e Caetano Veloso, com "Sem samba não dá". Todos fizeram questão de comemorar a volta da folia pós-pandemia e a importância da data como uma festa do povo - e para o povo. Ambos receberam Bruno Lima, o criador do festival, no camarim, para um papo sobre o mercado musical e a felicidade de estar em Vitória. O Baile Voador termina na madrugada de terça-feira, fechando mais de 30 atrações contratadas. A festa terminou nesta madrugada de terça-feira (21), com show do Regional da Nair Confira nos cliques de quem circulou pela área vip na galeria de  Cloves Louzada e Levi Mor.
Gilsons recebem Bruno Lima e Priscila Ceolin no camarim
Gilsons recebem Bruno Lima e Priscila Ceolin no camarim do Baile Voador Crédito: Levi Mori
Gustavo Alves e Karla Coser
Gustavo Alves e Karla Coser Crédito: Cloves Louzada
Bryce Caniçali
Bryce Caniçali Crédito: Cloves Louzada
Ana Luiza Azevedo e Kaedy Azevedo
Ana Luiza Azevedo e Kaedy Azevedo Crédito: Cloves Louzada
Mário Bonella e Mirella Bravo
Mário Bonella e Mirella Bravo Crédito: Cloves Louzada
Bruno Araújo e Márcio Chagas
Bruno Araújo e Márcio Chagas Crédito: Cloves Louzada
Valentina Porto
Valentina Porto Crédito: Cloves Louzada
Fabiola de Paula e Eder Rezende
Fabiola de Paula e Eder Rezende Crédito: Cloves Louzada
Diego Araujo e Lilian Lenz
Diego Araujo e Lilian Lenz Crédito: Cloves Louzada
Lucas Rezende, Giulian Ola, Bruno Lima e Thais Costa
Lucas Rezende, Giulian Ola, Bruno Lima e Thais Costa Crédito: Cloves Louzada

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