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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem curtiu o Camarote P12 no segundo dia do Carnaval de Vitória

Publicado em
12 fev 2023 às 10:07
Marcello Mmoraes, Renato Casagrande, Patricia Rego e Arnaldinho Borgo
O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, o governador Renato Casagrande, a diretora de Afiliadas da Rede Globo, Patricia Rego, e o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo: no Lounge HZ, no Sambão do Povo Crédito: Mônica Zorzanelli
Simplesmente ferveu o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, neste sábado (11), no Sambão do Povo. Com arquibancadas e  camarotes lotados, as escolas de samba mostraram luxo e alegria para quem estava no sambódromo e para estava em casa, acompanhando tudo pela nossa TV Gazeta. Os jornalistas Mário Bonella e Rafaela Marquezini comandaram a transmissão. 
No Lounge HZ, localizado no terceiro piso do Camarote P12, bem pertinho do recuo da bateria, a diretoria da Rede Gazeta recebeu empresários, políticos e foliões. O governador Renato Casagrande visitou o camarote, acompanhado do filho Victor Casagrande e da secretária de Comunicação, Flávia Migoni. Os prefeitos de Vitória, Lorenzo Pazolini, e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, também prestigiaram o Lounge HZ. Quem conferiu pela primeira vez a folia capixaba foi a  a diretora de Afiliadas da Rede Globo, Patricia Rego. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 
Narieny Soares Marques e Itagildo Marques
Rafaela Marquezini e Mário Bonella  Crédito: TV Gazeta
Flavia Mignoni e Márcio Chagas
A secretária de Estado de Comunicação Flavia Mignoni e o diretor de Mercado da Rede Gazeta Márcio Chagas Crédito: Mônica Zorzanelli
Otacílio Pedrinha, Val Totola, Eduardo Lindenberg, Tati Marques e Mariana Lindenberg
Otacílio Pedrinha, Val Totola, Eduardo Lindenberg, Tati Marques e Mariana Lindenberg Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcello Moraes, Marcio Chagas, Patricia Rego e Lorenzo Pazolini
Marcello Moraes, Marcio Chagas, Patricia Rego e Lorenzo Pazolini Crédito: Mônica Zorzanelli
Gabriel Moura, Patricia Rego e Marcello Moraes
Gabriel Moura, Patricia Rego e Marcello Moraes Crédito: Mônica Zorzanelli
Raphael Brotto e Flavia Urlich, Leticia Dalvi e Rosney Wetler
Raphael e Flavia Brotto, Leticia Dalvi e Rosney Wetler Crédito: Mônica Zorzanelli
Mario, Luiz, Danilo, Fabricio e Filippe Coutinho
Mario, Luiz, Danilo, Fabricio e Filippe Coutinho Crédito: Mônica Zorzanelli
Eugênio e Milene Ricas
Eugênio e Milene Ricas Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodrigo Rezende e Lorena Perdigão
Gustavo Rezende e Lorena Perdigão Crédito: Mônica Zorzanelli
Stella Miranda e Zeller Bernardino
Stella Miranda e Zeller Bernardino Crédito: Mônica Zorzanelli
Carol Cavedo e Marcelo Marins
Karol Cavedo e Marcelo Marins Crédito: Mônica Zorzanelli
Leandro Piquet e Luana Patriota
Leandro Piquet e Luana Patriota Crédito: Mônica Zorzanelli
Adriana e Gustavo Peixoto
Adriana e Gustavo Peixoto Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciano Rezende e Marina Rezende
O ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende e Marina Rezende Crédito: Mônica Zorzanelli

Camarote P12 - Sábado (11)

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