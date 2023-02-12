Veja quem curtiu o Camarote P12 no segundo dia do Carnaval de Vitória

O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, o governador Renato Casagrande, a diretora de Afiliadas da Rede Globo, Patricia Rego, e o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo: no Lounge HZ, no Sambão do Povo

Simplesmente ferveu o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, neste sábado (11), no Sambão do Povo. Com arquibancadas e camarotes lotados, as escolas de samba mostraram luxo e alegria para quem estava no sambódromo e para estava em casa, acompanhando tudo pela nossa TV Gazeta. Os jornalistas Mário Bonella e Rafaela Marquezini comandaram a transmissão.

No Lounge HZ, localizado no terceiro piso do Camarote P12, bem pertinho do recuo da bateria, a diretoria da Rede Gazeta recebeu empresários, políticos e foliões. O governador Renato Casagrande visitou o camarote, acompanhado do filho Victor Casagrande e da secretária de Comunicação, Flávia Migoni. Os prefeitos de Vitória, Lorenzo Pazolini, e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, também prestigiaram o Lounge HZ. Quem conferiu pela primeira vez a folia capixaba foi a a diretora de Afiliadas da Rede Globo, Patricia Rego. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.