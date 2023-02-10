Carnaval de Vitória: TV Gazeta leva drones para transmissão no Sambão

A advogada e professora Carla Fregona foi convidada para dar aulas no curso de pós-graduação em “Direito Internacional do Mar e Direito Marítimo” na PUC de Minas Gerais. Carla, que tem escritório em Linhares, é uma das principais referências na área no país, e vai lecionar a disciplina de Teoria Geral do Direito do Mar e Direito Marítimo. “Estou extremamente honrada com o convite e espero que seja uma navegação tranquila”, comemorou a advogada que nasceu na cidade paulista e portuária de Santos, mas já é capixaba de coração, já que mora no Estado há muitos anos.