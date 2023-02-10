Carnaval de Vitória: TV Gazeta leva drones para transmissão no Sambão

É espetáculo e samba que você quer, @? A TV Gazeta vai te entregar! No próximo sábado (11), a cobertura dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, está cheio de novidades. A primeira delas é que, pela primeira vez, a TV Gazeta levará à passarela drones que vão sobrevoar os desfiles e produzir imagens exclusivas da passagem das agremiações do Grupo Especial.
Além disso, a TV Gazeta vai estrear, nessa transmissão que leva o Espírito Santo para os quatro cantos do mundo, o sistema cablecam - um formato de filmagem onde a câmera é suspensa por cabos e capta imagens em movimento com ângulos exclusivos.
Mas calma, que não para por aí: RR apurou que os repórteres estarão, ainda, pertinho do público, dos ritmistas e sambistas, distribuídos nas arquibancadas do Sambão, na concentração e na dispersão dos desfiles, levando para os telespectadores todo o calor que o carnaval capixaba é capaz de produzir. Um luxo!