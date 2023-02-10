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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carnaval de Vitória: TV Gazeta leva drones para transmissão no Sambão

Publicado em
10 fev 2023 às 02:30
Mário Bonella e Rafa Marquezini
Mário Bonella e Rafa Marquezini vão apresentar os desfiles ao vivo diretor do Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
É espetáculo e samba que você quer, @? A TV Gazeta vai te entregar! No próximo sábado (11), a cobertura dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, está cheio de novidades. A primeira delas é que, pela primeira vez, a TV Gazeta levará à passarela drones que vão sobrevoar os desfiles e produzir imagens exclusivas da passagem das agremiações do Grupo Especial.
Além disso, a TV Gazeta vai estrear, nessa transmissão que leva o Espírito Santo para os quatro cantos do mundo, o sistema cablecam - um formato de filmagem onde a câmera é suspensa por cabos e capta imagens em movimento com ângulos exclusivos.
Mas calma, que não para por aí: RR apurou que os repórteres estarão, ainda, pertinho do público, dos ritmistas e sambistas, distribuídos nas arquibancadas do Sambão, na concentração e na dispersão dos desfiles, levando para os telespectadores todo o calor que o carnaval capixaba é capaz de produzir. Um luxo!

Sambão do Povo 1

As Óticas Paris convida todos a conhecerem estande no Carnaval de Vitória. A marca é patrocinadora do camarote da P12 junto com a TV Gazeta e, nesse ano, o espaço Paris promete entregar uma verdadeira experiência! "É uma festa que já entrou com força no ES, e a Paris, 100% capixaba, não poderia ficar de fora", comenta Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das óticas.

Sambão do Povo 2

Lúcia Caus e Claudia Cabral (from Rio) vão acompanhar os desfiles do Carnaval de Vitória no lounge de Bete Caseira, nesta sexta (10 e sábado (11), no Sambão do Povo 

Sambão do Povo 3

Raphael Brotto e Letícia Dalvi, do Shopping Vitória, vão circular pelo Camarote P12, no Sambão do Povo. 

Sambão do Povo 4

Bartira Almeida comemora aniversário  desfilando com amigos em ala da Morar Construtora com a Unidos de Jucutuquara. neste sábado (11), no Sambão do Povo. 

FÉRIAS

Dorion e Tati Soares seguem em viagem pelos Estados Unidos
Dorion e Tati Soares seguem em viagem pelos Estados Unidos Crédito: Divulgação

VERÃO 

Vanessa Cardoso e Maria Clara
Vanessa Cardoso e Maria Clara: sob o sol de Trancoso! Crédito: Divulgação

Live de Carnaval

 O chef Genilson Pereira comanda mais uma live gastronômica da Buaiz Alimentos nesta segunda-feira (13) e o tema será Carnaval. Antecipando os festejos do feriado mais esperado do ano, o chef vai ensinar o preparo de uma massa de pizza leve e saborosa com a Farinha de Trigo Regina Gourmet, com diversas opções de sabores. A live será transmitida pelo Instagram @buaizalimentos a partir das 17h.

Galeria de Arte na Escola

 A Escola Monteiro começou o ano letivo com uma nova exposição em seu Hall das Artes, que inaugura também um novo projeto de iluminação para valorizar as obras expostas. Dessa vez, a artista é a ex-aluna da escola Marina Maia, que apresenta suas peças de macramê e ilustrações. Maria é formada em Publicidade e Propaganda, mas enxerga na atividade artística manual o seu caminho. “A arte é fundamental para o desenvolvimento da autoexpressão e da conexão das pessoas e o mundo”, diz. A equipe de Penha Tótola é só orgulho.

Na PUC de Minas

A advogada e professora Carla Fregona foi convidada para dar aulas no curso de pós-graduação em “Direito Internacional do Mar e Direito Marítimo” na PUC de Minas Gerais. Carla, que tem escritório em Linhares, é uma das principais referências na área no país, e vai lecionar a disciplina de Teoria Geral do Direito do Mar e Direito Marítimo. “Estou extremamente honrada com o convite e espero que seja uma navegação tranquila”, comemorou a advogada que nasceu na cidade paulista e portuária de Santos, mas já é capixaba de coração, já que mora no Estado há muitos anos.

QUERIDAS DE RR

Letícia Finamore, Roberta Drummond e Sheila Basílio
Letícia Finamore, Roberta Drummond e Sheila Basílio: palestra sobre a origem e a aplicação das rochas naturais na arquitetura, na Serra Crédito: Thuanny Louzada

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