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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

TV Gazeta prepara megacobertura dos desfiles no Sambão do Povo

Publicado em
07 fev 2023 às 14:21
Estúdio de transmissão da TV Gazeta no Sambão do Povo
Estúdio de transmissão da TV Gazeta no Sambão do Povo Crédito: Marluana Guasti
Abram alas para as cores, plumas e ritmos das escolas de samba do Espírito Santo, porque o carnaval do Brasil vai começar! Pelo 5º ano, a nossa TV Gazeta, e o g1 ES, vão transmitir para todo o Brasil e para o mundo o que rola no Sambão do Povo a partir da próxima sexta-feira (10).
O espetáculo começa quando as escolas do Grupo de Acesso cruzarem a avenida. Ao vivo no g1 ES, os colegas André Falcão e Fabíola de Paula vão comandar o glass studio de transmissões, com vista privilegiada para a avenida. Os comentaristas Iamara Nascimento e Marcos Vinicius já estão confirmados e vão traduzir para os internautas tudo o que as agremiações apresentam no Sambão.
Mario Bonella em visita ao barracão da Boa Vista
Mário Bonella em visita ao barracão da Boa Vista Crédito: Viviann Barcelos
Já no sábado, dia dos desfiles do Grupo Especial, Rafa Marquezini e Mário Bonella comandam a noite na TV Gazeta. A transmissão em TV aberta começa logo depois da novela "Travessia", com comentários de Jace Theodoro e Bruna Medeiros.
Rafa Marquezini
Rafa Marquezini apresenta os desfiles do Grupo Especial neste sábado (11) Crédito: Ana Elisa Bassi
Ao todo, a Rede Gazeta vai levar mais de 190 profissionais para o Sambão do Povo, garantindo a maior cobertura do espetáculo em todas as suas plataformas, com informações exclusivas, galerias de fotos, vídeos e comentários. E se você, leitor de RR, quiser ficar por dentro e participar, conecte-se conosco usando a hashtag #GazetaNaFolia.

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