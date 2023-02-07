TV Gazeta prepara megacobertura dos desfiles no Sambão do Povo

Estúdio de transmissão da TV Gazeta no Sambão do Povo Crédito: Marluana Guasti

Abram alas para as cores, plumas e ritmos das escolas de samba do Espírito Santo, porque o carnaval do Brasil vai começar! Pelo 5º ano, a nossa TV Gazeta, e o g1 ES, vão transmitir para todo o Brasil e para o mundo o que rola no Sambão do Povo a partir da próxima sexta-feira (10).

O espetáculo começa quando as escolas do Grupo de Acesso cruzarem a avenida. Ao vivo no g1 ES, os colegas André Falcão e Fabíola de Paula vão comandar o glass studio de transmissões, com vista privilegiada para a avenida. Os comentaristas Iamara Nascimento e Marcos Vinicius já estão confirmados e vão traduzir para os internautas tudo o que as agremiações apresentam no Sambão.

Mário Bonella em visita ao barracão da Boa Vista Crédito: Viviann Barcelos

Já no sábado, dia dos desfiles do Grupo Especial, Rafa Marquezini e Mário Bonella comandam a noite na TV Gazeta. A transmissão em TV aberta começa logo depois da novela "Travessia", com comentários de Jace Theodoro e Bruna Medeiros.

Rafa Marquezini apresenta os desfiles do Grupo Especial neste sábado (11) Crédito: Ana Elisa Bassi