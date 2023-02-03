Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Carnaval 2023: Santa Teresa prepara folia com marchinhas

Publicado em
03 fev 2023 às 02:30
Santa Teresa
Santa Teresa será palco de carnaval de marchinhas de 17 a 21 de fevereiro Crédito: Divulgação
Santa Teresa entra no clima do “Ô abre alas que eu quero passar”. De 17 a 21 de fevereiro, a Terra dos Colibris será palco do “Santo Boteco”, que vai misturar as marchinhas do carnaval com a tradicional comida de boteco, destacando o agroturismo, os empreendimentos gastronômicos e a cerveja artesanal da primeira cidade de colonização italiana do Brasil.  Os eventos acontecem na Praça da Cultura, no Centro da cidade. Em sua 1ª Edição, o “Santo Boteco” herda a consagração de um dos maiores eventos gastronômicos da cidade, o Santa Teresa Gourmet.

ENCONTRO

Kaumer Chieppe, David Feffer e Renan Chieppe
Kaumer Chieppe, David Feffer e Renan Chieppe: na posse da nova diretoria do Instituto Líderes do Amanhã Crédito: Cloves Louzada

ANIVERSÁRIO 

Dailson Laranja, Lenize e Guilherme Dias
O aniversariante Dailson Laranja e os amigos  Lenize e Guilherme Dias: celebrando a vida! Crédito: Cacá Lima

Empreendedorismo capixaba

 A convite do Dr. Otavio Boaventura, que é referência em transplante capilar, a farmacêutica tricologista Cristal Bastos fará uma palestra, no próximo dia 4, para médicos dessa especialidade sobre como construir um SPA Capilar de sucesso, baseada em sua história de vida. O evento acontece no Instituto Transplantare, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 17h30, e vai reunir profissionais gabaritados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. É a força do empreendedorismo capixaba ganhando destaque nacional!

Mês da Mulher

A designer Vivian Chiabay vai assinar os troféus da festa em homenagem ao Dia da Mulher, organizada por Fernanda Prates. O encontro será no dia 22 de março, a partir das 20h30, no Le Buffet Master.

Make-up

Alessandro Alcântara é quem vai assinar as makeups do centro de beleza da empresária Penha Arraz. O expert já deu cursos dentro e fora do País e está preparando sua nova equipe através de treinamentos para assumir os pincéis Spazio Penha Arraz. Entre os nomes que integram a equipe está o talentoso profissional, Ruam Fernandes.

QUERIDOS DE RR

Katia Toribio Laranja e Anselmo Laranja
Katia Toribio Laranja e Anselmo Laranja Crédito: Cacá Lima

Verão 2023

A Praça dos Namorados vai ferver neste sábado (04)! A BlueMan Vitória marca presença no Especial Elas no Verão, que reunirá esportes aquáticos, mundo fitness e da beleza, além de moda praia e muita diversão. O evento, que conta com o apoio da personal trainner Débora Passamani, da Sem Freio Beer, da Globofórmula, entre outras marcas, será realizado às 9h, no Loop Wind & Sup.

Vagas abertas

O maestro Adolfo Alves e a maestrina Ângela Volpato avisam que estão abertas as vagas para receber novos integrantes no Coral ArcelorMittal. O formulário de inscrição está no site www.coralarcelormittal.com.br. A gestão é da MM Projetos Culturais, a mesma por trás do Musin – Festival Música na Infância – do Marien Calixte Jazz Music Festival.

LIDERANÇAS 

Anna Luiza Guerzet, Juliana bravo e Cristiane Guedes
Anna Luiza Guerzet, Juliana Bravo e Cristiane Guedes: em evento do Instituto Líderes do Amanhã Crédito: Cloves Louzada

Carnaval montanhas Santa Teresa
