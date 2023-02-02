Cabeleireiro famoso do ES inaugura novo salão com festa em Vitória

Neste domingo (05), Monica Demoner, Sérgio Palmeira, Ximene Villar, Rafaella Vetorazzi, Thais Fiorete, Thaise Arpini, Ronan Lourenço, Keyla Thom, Max Mello e Daniela Andrade embarcam ruma à Tailândia. Os arquitetos e designers capixabas foram premiados com a viagem pelo desempenho no programa de relacionamento Mais Estilo Mais Vantagem, realizado por empresas do segmento da construção civil e decoração, dentre elas a Compose. Uma viagem de lazer, mas que a turma promete voltar cheia de inspirações da arquitetura asiática