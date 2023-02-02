Cabeleireiro famoso do ES inaugura novo salão com festa em Vitória

A capixaba Myrinha Vasconcellos começou 2023 com tudo. Depois de se aposentar pela Caixa, está atuando como palestrante motivacional, especialista em relacionamento interpessoal e escritora. É co-autora do livro “Uma viagem espiritual para empreender”, ao lado de outras mulheres empreendedoras do Brasil e de outros países. Em breve, desembarca em Portugal para o lançamento da obra e para cumprir agenda de palestras e consultorias, em Porto e Lisboa, entre os dias 18 e 27 de fevereiro, a convite de uma das 20 mais notáveis palestrantes motivacionais brasileiras, Leila Navarro.