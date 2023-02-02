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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Cabeleireiro famoso do ES inaugura novo salão com festa em Vitória

Publicado em
02 fev 2023 às 02:30
Márcia Tourinho, Francisco Guasti e Ana Caiado
Márcia Tourinho, Francisco Guasti e Ana Caiado Crédito: Cloves Louzada

Happening

Querido de RR, o cabeleireiro Francisco Guasti, com 40 anos de carreira,  recebeu amigos e clientes,  nesta terça-feira (31),  para inauguração do seu novo endereço, na Rua Dr. Eurico de Aguiar,  na Praia do Canto. O evento contou com bufê de Dan Bianquim, show de Graciella D Ferraz, decoração de Cássio Domingues e cerimonial de Rita Mendanha. Confira quem prestigiou o happening na galeria de Cloves Louzada.

NA PRAIA DO CANTO

Ronaldo Barbosa e Andrea Cola
Ronaldo Barbosa e Andrea Cola: bate-papo entre amigos, na Aleixo Netto  Crédito: Mônica Zorzanelli

Partiu, Tailândia!

Neste domingo (05), Monica Demoner, Sérgio Palmeira, Ximene Villar, Rafaella Vetorazzi, Thais Fiorete, Thaise Arpini, Ronan Lourenço, Keyla Thom, Max Mello e Daniela Andrade embarcam ruma à Tailândia. Os arquitetos e designers capixabas foram premiados com a viagem pelo desempenho no programa de relacionamento Mais Estilo Mais Vantagem, realizado por empresas do segmento da construção civil e decoração, dentre elas a Compose. Uma viagem de lazer, mas que a turma promete voltar cheia de inspirações da arquitetura asiática

Feliz aniversário!

Quem está soprando as velinhas hoje é a diretora executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo! Seguindo os passos do pai, Getúlio Azevedo, a Ana veio para levar ainda mais modernidade e qualidade à Paris, reforçando a missão da empresa que tem 44 anos no mercado. Parabéns, Ana!

Em São Paulo

Marcela Pagani está em tour de compras em São Paulo. Retorna na próxima semana com novidades para as araras da  multimarcas Regina Pagani. 

ALEIXO NETTO

Weverson Rocio e Aline Cypriano
Weverson Rocio e Aline Cypriano: fevereiro chegou!  Crédito: Mônica Zorzanelli

Carnaval 1

Presidente da OAB de Cariacica, Kelly Andrade montou um ala somente com advogados para desfilar na Independentes de Boa Vista, agremiação da cidade. A escola vem falando do humor e o setor escolhido tem tudo a ver com os juristas: eles vão cair no samba caracterizados na ala "Censura, não" - que alerta para a liberdade de expressão.

Carnaval 2

O Carnaval 2023 vai pocar! A procura por fantasias é tanta que a nossa Chica Chiclete já não aceita mais pedidos de encomenda para este ano.

POSSE

Luiz Stanger - diretor de formação Jéssica Prata - diretora institucional Gustavo Ribeiro - presidente Vinicius GAzinelli - diretor Adm financeiro Yuri Corrêa - diretor de projetos
Luiz Stanger, Jéssica Prata, Gustavo Ribeiro,  Vinicius Gazinelli  e  Yuri Corrêa: nova diretoria do Instituto Líderes do Amanhã Crédito: Cloves Louzada

Agenda cheia

A capixaba Myrinha Vasconcellos começou 2023 com tudo.  Depois de se aposentar pela Caixa, está atuando como palestrante motivacional, especialista em relacionamento interpessoal e escritora. É co-autora do livro “Uma viagem espiritual para empreender”, ao lado de outras mulheres empreendedoras do Brasil e de outros países. Em breve, desembarca em Portugal para o lançamento da obra e para cumprir agenda de palestras e consultorias, em Porto e Lisboa, entre os dias 18 e 27 de fevereiro, a convite de uma das 20 mais notáveis palestrantes motivacionais brasileiras, Leila Navarro.

Sem dores

O Fevereiro Roxo Laranja começou nesta quarta-feira (01º) e alerta para os casos de fibromialgia. No Estado, cerca de 82 mil pessoas sofrem com a doença, que causa fortes dores em várias regiões do corpo. Como forma de tratamento, o ortopedista e traumatologista, Nilo Neto, recomenda uma opção não medicamentosa para tratar da dor, chamada de agulhamento à seco. “O procedimento visa a liberar os nódulos musculares contraturados, promovendo um conforto a médio e longo prazo para o paciente”, informou.

Dia Mundial do Câncer

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima o diagnóstico de 704 mil casos de câncer por ano no Brasil, até 2025. Por isso, neste sábado, marcado pelo Dia Mundial do Câncer, o cirurgião de cabeça e pescoço Marco Homero de Sá alerta. “Evitar o consumo de álcool e cigarro é primordial na prevenção dos tumores malignos de cabeça e pescoço. Além disso, é importante ficar atento a sinais como, caroço no pescoço, na mandíbula ou boca, e dor ou dificuldade para engolir”, ressalta.

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