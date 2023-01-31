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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixabas comemoram 15 anos em viagem por NYC e Disney; veja fotos

Publicado em
31 jan 2023 às 02:30
Antonia Nitz, Julia Ferrari Jensen, Ana Livia Coswosck e Isadora Quintela Torres Folador
Antonia Nitz, Julia Ferrari Jensen, Ana Livia Coswosck e Isadora Quintela Torres Folador: na temporada da Disney de 2023 Crédito: Divulgação

Disney 2023

Tem muito capixaba celebrando 15 anos na temporada 2023.  Em 18 dias de viagem, curtiram um dia inteiro  numa estação de ski na Pensilvânia e agora estão em Orlando, curtindo os parques da Disney, da Universal, compras nos shoppings mais badalados de Orlando e as festas. Neste ano, a temporada marca ainda os 45 anos da Tia Penha Tours, comandada pela querida Tia Penha. Confira as fotos.

EM SALVADOR

A produtora Lucia Caus, ao lado de Silvero Pereira, Rafa Kalimann e Vinícius Santana no Festival de Verão de Salvador
Nossa produtora Lucia Caus, ao lado de Silvero Pereira, Rafa Kalimann e Vinícius Santana:  no Festival de Verão de Salvador Crédito: Guilherme Rubin

Do ES para o Brasil

Maely Coelho se prepara para inaugurar mais um espaço da sua MedSênior, em São Paulo. Desta vez, a empresa abre uma unidade ambulatorial em Santana, zone norte da capital. Com foco em clientes da Terceira Idade e no “bem-envelhecer”, a operadora capixaba avança em suas operações em São Paulo, e até junho inaugura outras unidades, uma na Avenida Brasil e uma na zona leste da capital. Segundo Maely, além dos investimentos em São Paulo, o estado do Rio de Janeiro também recebe aportes da companhia. Nos próximos meses, começam a funcionar dois Prontos-Socorros avançados, com centro cirúrgico, com funcionamento 24 horas, na Barra do Tijuca e em Botafogo.

Preview em São Paulo

Moisés Demoner embarca na quarta, 01, para São Paulo, a convite da Entreposto, onde vai conhecer em primeira mão, o preview da nova coleção da marca. Na Casa Entreposto, localizada no Jardim Europa, os convidados irão conhecer o ambiente totalmente renovado e ambientado para esta coleção com tecidos, móveis, e objetos de decoração exclusivos da grife.

EM MILÃO

Cesinha Saade
Cesinha Saade  está em  Milão, na Itália,  para fazer a coleção inverno  2023/2024 na Empório Armami, depois de dias de lua de mel com sua Adriana em Verona Crédito: Divulgação

Novo Francisco Guasti

É nesta terça-feira (31), a partir das 19h, a inauguração do novo endereço do salão de Francisco Guasti, na Rua Dr. Eurico de Aguiar, na Praia do Canto. 

No Rio

Querida de RR, Simone Rizk acaba de chegar de final de semana no Rio de Janeiro, onde conferiu peça “Minha vida em Marte", com Mônica Martelli, e "A Lista", com Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli. 

funcional e personalizado

Mariana Teixeira é a arquiteta que assina os projetos dos dois apartamentos decorados do Golden Barro Vermelho, empreendimento da Empar Incorporadora. Buscando mostrar a versatilidade das plantas, são quatro opções diferentes no prédio, Mariana apostou em funcionalidade, apresentando possibilidades na redefinição da ambientação focada no aproveitamento do espaço. As visitas aos decorados foram intensas em janeiro e quem conheceu os projetos constatou como é possível personalizar os apês.

FEIJOADA

Os relações públicas Andy Bonella e Dudu Altoé receberam Fernanda Prates para curtir a feijoada do Boteco Boa Praça Vitória, no domingo
Os relações públicas Andy Bonella e Dudu Altoé receberam Fernanda Prates para curtir a feijoada do Boteco Boa Praça Vitória, no domingo Crédito: Divulgação/TwinsPR

Contribuição capixaba

Em uma publicação lançada na última sexta-feira (27), 20 especialistas de renome nacional e internacional apresentam sua visão sobre as Tendências para o Ensino Superior em 2023. A pró-reitora da FAESA, Carla Letícia Alvarenga Leite, é a representante capixaba a contribuir com a elaboração do documento. Para ela, o foco no sucesso do estudante, a integração entre academia e mercado, formação docente, responsabilidade social e sua vinculação com os objetivos de desenvolvimento sustentável e o planejamento estratégico para o alcance dos resultados estão entre os principais norteadores da educação superior no ano que se inicia. A publicação é resultado de uma parceria entre Consórcio STHEM Brasil, Semesp e Revista Ensino Superior.

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