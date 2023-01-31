Capixabas comemoram 15 anos em viagem por NYC e Disney; veja fotos

Maely Coelho se prepara para inaugurar mais um espaço da sua MedSênior, em São Paulo. Desta vez, a empresa abre uma unidade ambulatorial em Santana, zone norte da capital. Com foco em clientes da Terceira Idade e no “bem-envelhecer”, a operadora capixaba avança em suas operações em São Paulo, e até junho inaugura outras unidades, uma na Avenida Brasil e uma na zona leste da capital. Segundo Maely, além dos investimentos em São Paulo, o estado do Rio de Janeiro também recebe aportes da companhia. Nos próximos meses, começam a funcionar dois Prontos-Socorros avançados, com centro cirúrgico, com funcionamento 24 horas, na Barra do Tijuca e em Botafogo.