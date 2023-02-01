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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Dois filmes do ES participam de festival internacional na Holanda

Publicado em
01 fev 2023 às 02:30
Anderson Bardot, Carol Covre, Izah Candido e Roger Ghil
Anderson Bardot, Carol Covre, Izah Candido e Roger Ghil Crédito: Divulgação
Dois filmes capixabas estão participando do International Film Festival Rotterdam, na Holanda, "Remendo", que reflete sobre reconciliação e auto amor; e “Procuro teu auxílio para enterrar um homem”, um filme de época com histórias paralelas. Os produtores e diretores das obras Anderson Bardot, Carol Covre, Izah Candido e Roger Ghil estão orgulhosos de representar o audiovisual capixaba na mostra, que é uma das mais importantes do mundo e considerada categoria A pela Ancine (Agência Nacional de Cinema). “Acreditamos em um cinema feito por muitas mãos e com pluralidade. Representar o cinema capixaba a nível internacional é simbólico para nós. Estar aqui potencializa não só as produções que trouxemos mas a que havemos de fazer no futuro”, comemora Izah Candido, produtor dos dois filmes.

SHOW 

Patrick Ribeiro e Luis Carlos Vieira
Patrick Ribeiro e Luis Carlos Vieira: na plateia do show da  banda Atom Pink Floyd, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Edu Hargreaves

Planejamento

A Associação dos Empresários de Vila Velha começou o ano reunindo os seis coordenadores dos conselhos temáticos da cidade e debatendo temas relevantes para o município. O encontro foi coordenado pelo secretário executivo, Fábio Henriques. Em 2022, a Assevila lançou seu HUB de Inovação no Shopping Praia da Costa, marcando os 15 anos da associação que tem como missão a promoção do debate sobre o desenvolvimento e o crescimento do município canela-verde.

Formatura

Filho dos queridos Léo de Castro e Patricia Castro, Bernardo de Castro comemora a formatura em Direito na USP - Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, reconhecida como a melhor escola de Direito do país. 

Carnaval 2023

Depois de dois anos longe do Carnaval de Vitória, Jenaina Thomáz, está de volta para arrasar no Sambão do Povo. Ela vai desfilar como destaque de chão na MUG, com uma fantasia confeccionada pelo Ateliê Aguiar Marins. Jenaina já desfilou na escola por cinco anos, sendo dois na comissão de frente e três como destaque de chão.

ESCOLA SEGURA

Trilha de inovação

Richardson Schmittel, diretor regional do Senac-ES, anuncia novidades. A instituição acaba de lançar o projeto “Trilha de Inovação”. O programa tem como diretriz fomentar, inspirar e inovar no segmento de comércio, bens e serviços capixabas. A nova iniciativa faz parte do plano educacional do Hub Senac-ES, cujas obras de implementação do espaço físico do centro de inovações seguem em ritmo acelerado na unidade do Senac em Vitória. A trilha de cursos é composta por quatro etapas, contemplando Ideação, Validação, Apresentação e Implantação e Maturidade. Os cursos serão oferecidos na unidade Senac da avenida Beira-mar, em Vitória, sendo direcionados a profissionais que desejam dinamizar suas carreiras apostando na inovação para o crescimento.

Altos tributos no material escolar

A volta às aulas está quase aí e já surge a preocupação em garantir os itens escolares das crianças. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), os itens escolares possuem uma elevada carga tributária, que pode chegar a 47,49% do preço da caneta, 44,65% na régua e 34,99% no caderno, por exemplo. Para a vice-presidente administrativa do Sescon-ES, Tamara Daiello, pesquisar antes de comprar sempre é necessário para evitar preços impraticáveis. “A melhor solução é sempre fazer pesquisas em mais de dois estabelecimentos para adquirir o produto com o preço mais acessível. Afinal, existem locais que comercializam o mesmo produto, mas com valores mais elevados que outros. Dá para garantir bons materiais, com preços melhores, sim”, afirmou.

EM SÃO PAULO

Dr. Marcelo Januzzi, Dra. Karen Geremia e Dra. Livia Leão
Dr. Marcelo Januzzi, Dra. Karen Geremia e Dra. Livia Leão:  no Congresso Internacional de Odontologia, o maior da América Latina, neste fim de semana,  em São Paulo Crédito: Divulgação

Beleza vegana

Um estudo da Allied Market Research aponta que o mercado vegano foi avaliado em US$ 19,7 bilhões em 2020, apresentando expectativa de crescimento para mais de US$ 36,3 bilhões até 2030. E é de olho nesse mercado, que empresas de diversos setores apostam cada vez mais em produtos veganos, principalmente a indústria da beleza. E foi pensando nisso, que a maior rede de farmácia de manipulação do Brasil, a Pharmapele, lançou neste mês de janeiro em todo país sua nova linha vegana composta por 6 produtos de cuidados diários com a pele, o chamado skin care, como tônico facial, gel de limpeza, hidratante facial, espuma de limpeza e dois tipos de agua micelar. A novidade também já desembarcou para os capixabas, na única franquia da rede no Estado, a Pharmapele Vila Velha, localizada na movimentada Jair de Andrade, em Itapuã, e comandada pelos empresários Roberta e Márcio Mello.

Capixabismo

O decorador Naldo Almeida está se dividindo na ponte aérea São Paulo-Vitória nessa prévia de folia. Na capital paulistana, ele assina a decoração do espaço da Liga das Escolas de Samba no sambódromo do Anhembi. Na nossa ilha ele prepara o espaço do Moqueca 027, lounge premium no setor K do Sambão do Povo. Muitas referências do capixabismo estão entre as apostas.

CARNAVAL 2023

Juliana Barbarioli e Milton Abreu
Juliana Barbarioli e Milton Abreu: em noite de ensaio técnico do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Divulgação

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