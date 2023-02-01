Dois filmes do ES participam de festival internacional na Holanda

Um estudo da Allied Market Research aponta que o mercado vegano foi avaliado em US$ 19,7 bilhões em 2020, apresentando expectativa de crescimento para mais de US$ 36,3 bilhões até 2030. E é de olho nesse mercado, que empresas de diversos setores apostam cada vez mais em produtos veganos, principalmente a indústria da beleza. E foi pensando nisso, que a maior rede de farmácia de manipulação do Brasil, a Pharmapele, lançou neste mês de janeiro em todo país sua nova linha vegana composta por 6 produtos de cuidados diários com a pele, o chamado skin care, como tônico facial, gel de limpeza, hidratante facial, espuma de limpeza e dois tipos de agua micelar. A novidade também já desembarcou para os capixabas, na única franquia da rede no Estado, a Pharmapele Vila Velha, localizada na movimentada Jair de Andrade, em Itapuã, e comandada pelos empresários Roberta e Márcio Mello.