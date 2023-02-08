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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Cantor capixaba é atração no Baile da Vogue no Copacabana Palace

Publicado em
08 fev 2023 às 12:01
Cantor Silva
Cantor Silva é uma das atrações do Baile da Vogue Crédito: Instagram/ @silva
A 18° edição do Baile da Vogue acontece nesta sexta-feira (10) com o tema “Sonho de uma Noite de Verão”. A celebração, que pelo 3º ano consecutivo ocupa o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), será uma jornada lúdica e onírica dividida em cinco atos.
Apresentado por Jonathan Azevedo e Mônica Martelli, o baile terá shows do DJ Pedro Sampaio, do cantor Silva e da bateria da Grande Rio, além de uma atração que ainda é surpresa e promete animar a noite.
O conceito da cenografia é assinado por Wado Gonçalves e Diego Ognibeni e traz diferentes traços surrealistas, hipnóticos e vibrantes que poderão ser vistos em cada um dos cinco ambientes da festa.
“A moda tem o poder de transformar momentos e dar ânimo para as pessoas. O que buscamos nessa edição é traduzir o otimismo brasileiro em um passeio imersivo e impressionante para que todos que visitarem o baile saiam de lá com essa sensação de dopamina que o Verão Carioca proporciona”, comenta Wado Gonçalves, diretor criativo do Baile.
O  evento terá 1.600 convidados que irão desfrutar do sonho que valoriza o universo da moda e do Carnaval.
Baile da Vogue 2023
Baile da Vogue 2023 Crédito: Reprodução Instagram/ @voguebrasil
Nesta terça-feira (07) a Vogue irá liberou  o filtro oficial do Baile, no Instagram. Já no dia do evento, a entrada do Baile será transmitida ao vivo a partir das 21h30min, no site e Instagram da Vogue, com apresentação de Hugo Gloss e Fernanda Paes Leme.

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