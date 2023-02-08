Cantor capixaba é atração no Baile da Vogue no Copacabana Palace

Cantor Silva é uma das atrações do Baile da Vogue Crédito: Instagram/ @silva

A 18° edição do Baile da Vogue acontece nesta sexta-feira (10) com o tema “Sonho de uma Noite de Verão”. A celebração, que pelo 3º ano consecutivo ocupa o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), será uma jornada lúdica e onírica dividida em cinco atos.

Apresentado por Jonathan Azevedo e Mônica Martelli, o baile terá shows do DJ Pedro Sampaio, do cantor Silva e da bateria da Grande Rio, além de uma atração que ainda é surpresa e promete animar a noite.

O conceito da cenografia é assinado por Wado Gonçalves e Diego Ognibeni e traz diferentes traços surrealistas, hipnóticos e vibrantes que poderão ser vistos em cada um dos cinco ambientes da festa.

“A moda tem o poder de transformar momentos e dar ânimo para as pessoas. O que buscamos nessa edição é traduzir o otimismo brasileiro em um passeio imersivo e impressionante para que todos que visitarem o baile saiam de lá com essa sensação de dopamina que o Verão Carioca proporciona”, comenta Wado Gonçalves, diretor criativo do Baile.

O evento terá 1.600 convidados que irão desfrutar do sonho que valoriza o universo da moda e do Carnaval.

Baile da Vogue 2023 Crédito: Reprodução Instagram/ @voguebrasil