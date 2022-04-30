Paulo André estreia novo visual no Baile da Vogue: "Surreal de lindo"

O ex-BBB Paulo André aderiu a tranças afro Crédito: Instagram/@iampauloandre

Paulo André chegou chegando no Baile da Vogue, realizado nesta sexta-feira (29), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Com o tema "Brasilidade Fantástica" em mãos, o ex-BBB adeiru a tranças afro e ganhou as redes sociais.

O post que o capixaba colocou no seu Instagram rendeu mais de 1,2 milhão de curtidas e milhares de comentários. "PELO AMOR DE DEUS PAAAAA EU TENHO FAMILIAAAAAAA", escreveu o influencer Álvaro nos comentários.

No Twitter, não foi diferente. Internautas rasgaram elogios ao esportista. "PA ACABOU DE CHEGAR NO BAILE DA VOGUE ELE TA SURREAL DE LINDO", publicou um internauta no Twitter, com vídeo do capixaba no tapete vermelho do evento.

PA ACABOU DE CHEGAR NO BAILE DA VOGUE ELE TA SURREAL DE LINDO ??????❤️❤️❤️ @iampauloandre pic.twitter.com/KI8L41hwr3 — Larissa Ramalho?? (@ramalho_larissa) April 30, 2022

"Por tudo que é mais sagrado o PA no baile da Vogue", comentou outro. Veja mais reações abaixo.

por tudo que é mais sagrado o PA no baile da vogue ??? — lucas (@lucasmteles) April 30, 2022

Paulo Travis André Scott eu tô em surtooooooo??❤️‍??



PA NO BAILE DA VOGUE ? — Uma virginiana (@uma_virginiana) April 30, 2022

paulo andré colocou o resto no chinelo, me desculpem a sinceridade



PA NO BAILE DA VOGUE — sarah.? (@juhcrzy) April 30, 2022