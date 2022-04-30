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Paulo André estreia novo visual no Baile da Vogue: "Surreal de lindo"

Ex-BBB aderiu a tranças afro e ganhou muitos elogios pelo look poderoso. Publicação do capixaba rendeu mais de 1 milhão de curtidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 11:12

O ex-BBB Paulo André aderiu a tranças afro
O ex-BBB Paulo André aderiu a tranças afro Crédito: Instagram/@iampauloandre
Paulo André chegou chegando no Baile da Vogue, realizado nesta sexta-feira (29), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Com o tema "Brasilidade Fantástica" em mãos, o ex-BBB adeiru a tranças afro e ganhou as redes sociais.
O post que o capixaba colocou no seu Instagram rendeu mais de 1,2 milhão de curtidas e milhares de comentários. "PELO AMOR DE DEUS PAAAAA EU TENHO FAMILIAAAAAAA", escreveu o influencer Álvaro nos comentários.
No Twitter, não foi diferente. Internautas rasgaram elogios ao esportista. "PA ACABOU DE CHEGAR NO BAILE DA VOGUE ELE TA SURREAL DE LINDO", publicou um internauta no Twitter, com vídeo do capixaba no tapete vermelho do evento.
"Por tudo que é mais sagrado o PA no baile da Vogue", comentou outro. Veja mais reações abaixo.

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