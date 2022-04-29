Pedro Scooby vende férias com ele por R$ 90 mil através de NFTs

Também a possibilidade de adquirir um convite para uma festa noturna com o ex-BBB Crédito: Fabio Rocha/Globo

Fãs do ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) Pedro Scooby podem passar cinco dias de férias com seu ídolo numa praia paradisíaca na costa brasileira. Isso se desembolsarem cerca de R$ 90 mil e adquirirem um dos NFTs que o surfista disponibilizou nesta sexta (29) em um site dedicado a esse tipo de venda.

NFT é uma sigla para "tokens não fungíveis", uma espécie de certificado de propriedade vinculado a um produto digital. Scooby está vendendo cerca de 30 mil desses ativos, divididos em diferentes pacotes.

Além das férias com o surfista, há a possibilidade de adquirir um convite para uma festa noturna com o ex-BBB como anfitrião, por cerca de R$ 7 mil.

Outra opção, que custa cerca de R$ 3,5 mil, dá direito ao comprador a um encontro de uma hora com Scooby, uma vez por mês durante seis meses, com até mil participantes.