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BBB 22

Rafa Kalimann distribui 'dinheiro' com rosto de Paulo Vieira em festa do "BBB"

Influenciadora brincou com a situação contada pelo humorista nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:32

Rafa Kalimann distribui 'dinheiro em festa de equipe do
Rafa Kalimann distribui 'dinheiro em festa de equipe do "BBB 22" Crédito: Reprodução/Instagram
Após a final do “BBB 22”, que consagrou Arthur Aguiar como campeão, a equipe do reality show da TV Globo realizou uma confraternização nesta quinta-feira (28), em um bar no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Entre os convidados, o time de apresentadores Tadeu Schmidt, Rafa Kalimann, Ana Clara Lima e Bruno de Luca marcaram presença.
Apesar da festa ter acontecido nesta semana, o evento foi motivo de comentários nas redes sociais nos últimos dias. Depois que o apresentador do quadro "Big terapia", Paulo Vieira, revelou que a ex-BBB Rafa Kalimann doou R$ 10 mil para dar uma 'turbinada' na festa da equipe, a influenciadora decidiu brincar com a situação.
Rafa apareceu na festa distribuindo várias notas falsas de dinheiro com o rosto do humorista estampado. "A verdade é que está tudo na conta dele". Ele que está pagando a festa. Paulo Vieira, você não veio, mas pagou a festa inteira”, brincou a apresentadora do Rede BBB.
Rafa Kalimann distribui 'dinheiro' em festa de equipe do 'BBB 22'
Rafa Kalimann distribui 'dinheiro' em festa de equipe do 'BBB 22' Foto: Reprodução/Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
A reunião dos funcionários do programa da Globo durou até a madrugada desta sexta-feira (29), com direito a muita música, comes e bebes. Inclusive, as ex-sisters Rafa e Ana Clara apareceram juntas em um vídeo dançando a música "Desenrola, bate, joga de ladin".

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