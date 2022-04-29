Rafa Kalimann distribui 'dinheiro' com rosto de Paulo Vieira em festa do "BBB"

Após a final do “BBB 22”, que consagrou Arthur Aguiar como campeão, a equipe do reality show da TV Globo realizou uma confraternização nesta quinta-feira (28), em um bar no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Entre os convidados, o time de apresentadores Tadeu Schmidt, Rafa Kalimann, Ana Clara Lima e Bruno de Luca marcaram presença.
Apesar da festa ter acontecido nesta semana, o evento foi motivo de comentários nas redes sociais nos últimos dias. Depois que o apresentador do quadro "Big terapia", Paulo Vieira, revelou que a ex-BBB Rafa Kalimann doou R$ 10 mil para dar uma 'turbinada' na festa da equipe, a influenciadora decidiu brincar com a situação.
Rafa apareceu na festa distribuindo várias notas falsas de dinheiro com o rosto do humorista estampado. "A verdade é que está tudo na conta dele". Ele que está pagando a festa. Paulo Vieira, você não veio, mas pagou a festa inteira”, brincou a apresentadora do Rede BBB.
A reunião dos funcionários do programa da Globo durou até a madrugada desta sexta-feira (29), com direito a muita música, comes e bebes. Inclusive, as ex-sisters Rafa e Ana Clara apareceram juntas em um vídeo dançando a música "Desenrola, bate, joga de ladin".