BBB 22: Arthur Aguiar é campeão com 68,96% dos votos e ganha R$ 1,5 milhão

Arthur Aguiar vence o BBB 22 Crédito: Reprodução/TV Globo

A "padaria" encerra o expediente com o dever cumprido. O Pãozinho, apelido dado a Arthur Aguiar por sua torcida, venceu a final do Big Brother Brasil 22, realizada nesta terça-feira (26). Com 68,96% dos votos, o campeão conquistou o público e levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Ele disputou o título contra Douglas Silva, que teve 1,13 % dos votos, e Paulo André, com 29,91%. Segundo Tadeu Schmidt, o número de votos superou quase todas as edições do programa. Foram mais de 730 milhões de votos computados, sendo a segunda maior votação de todos os tempos.

"Obrigadooo", gritou Arthur, agradecendo o público. Na sequência, Paulo André vibrou ao lado dos amigos e disse para Arthur: "Deu a volta na vida!".

O perfil oficial de Arthur no Twitter agradeceu também o carinho dos fãs: "NÓS REVIRAMOS A CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL!!! A Padaria mostrou que realmente sabe fazer sonhos como ninguém. Contrariando estatísticas, superando movimentos adversos, SOMOS CAMPEÕES!!!! O #BBB22 É NOSSO!!! A vocês, toda nossa gratidão! #ArthurCampeão", publicou.

NÓS REVIRAMOS A CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL!!! A Padaria mostrou que realmente sabe fazer sonhos como ninguém. Contrariando estatísticas, superando movimentos adversos, SOMOS CAMPEÕES!!!! O #BBB22 É NOSSO!!! A vocês, toda nossa gratidão! 🙏🏻🍞✨ #ArthurCampeão pic.twitter.com/EgWud7kwiq — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 27, 2022

Após 100 dias de confinamento, o anúncio foi feito por Tadeu Schmidt bastante empolgado. "Meu primeiro discurso da vitória. Só tenho a agradecer em ter estreado com pessoas maravilhosas como vocês. Amo vocês", iniciou Tadeu, num discurso emocionado.

"Arthur, você é o símbolo do comprometimento, às vezes até além da conta. Poderia ter relaxado em outros momentos", continuou ele, dando os pontos positivos de cada jogador até chegar ao anúncio.

"Arthur, você disse um dia desses que é apenas um participante, que você não representou essa edição. Você foi protagonista, o jogador, você esteve no centro das batalhas entre as torcidas. Isso tem o lado bom e ruim."

"Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque, quem gosta de você, não tem vergonha de gostar de você... Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio, mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu espetáculo. O campeão do BBB 22 é você: Arthur Aguiar", finalizou o apresentador.

VITÓRIA ESPERADA E COMEMORADA

A vitória era meio que esperada desde as últimas rodadas de eliminação do programa em que o brother participava. Sua torcida se empenhava em mantê-lo no reality e até mesmo escolher quem era a bola da vez a deixar a edição, deixando o programa morno.

Nos últimos dias, uma levantada no nome de Paulo André nas redes sociais até levaram o capixaba a ser cogitado ao premio, mas não deu pra ninguém menos que o marido de Maíra Cardi a vitória.

Nas redes sociais, a influencer e ex-BBB informou que só se pronunciaria nesta quarta-feira (27). "Assistirei a final quietinha com Deus, assim como deve ser... Amanhã apareço por aqui com o campeão, se Deus quiser", publicou ela nos stories.

Mas a padaria comemorou em peso a vitória de Arthur Aguiar.

O Arthur foi o único que movimento aquela porra, merecia muito ganhar mesmo 🤩🤩🥳 — Luiza ✨ (@MaLuizaasz) April 27, 2022

Foi top d+ votamos e os pontinhos de luz conseguiram — elane (@elanesilva) April 27, 2022

Parabensssss ARTHUR CAMPEÃO, mais do que merecido



A PADARIA VOTA Y VOTA@Aguiarthur

#BBB22 pic.twitter.com/hWD6fbbA5A — Rafael Dias (@rafaelkaethano) April 27, 2022

Arthur💛💙Parabéns pela vitória🎊🥳🎉 Estou sem voz de tanto gritar 🤣😂😂🤣💛💛💛💛votei até o último segundo😍😀😄

Somos top✨🍞🛋️👏👏 pic.twitter.com/u3NhLA8DaV — sol (@AugustoSoiane) April 27, 2022