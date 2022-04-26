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BBB 22

Lula diz que brother do "BBB 22" usa robôs em votação: 'Que estupidez'

Ex-presidente Lula comentou sobre a final do “BBB 22”, nesta terça-feira (26), durante uma transmissão no canal do Partido dos Trabalhadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 16:33

O ex-presidente Lula comentou sobre a final do “BBB 22”
O ex-presidente Lula comentou sobre a final do “BBB 22” Crédito: TV/PT
O ex-presidente Lula comentou sobre a final do “BBB 22”, nesta terça-feira (26), durante uma transmissão no canal do Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, o político disse que um participante estaria utilizando a ajuda de robôs para alavancar votos.
"Estão votando agora pra ver o cara que vai ganhar, e tem um cara agora que tá com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema pra Rede Globo pra ele ser indicado", disse Lula, que acabou fazendo confusão com o antigo formato de votação do reality, que era por telefone.
O ex-presidente não citou nomes de quem estaria se beneficiando do recurso, mas deixou uma pista para os fãs do reality show. "Eu não acompanho o 'Big Brother', mas eu tava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara lá que me parece que é mais abastado, tem mais dinheiro... Ele montou um programa de computador pra mandar mensagem, pra votar nele", revelou.

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Lula continuou o desabafo. “Então o cara que não tem, tem que pegar alguém pra pegar o telefone e ligar... O cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa?", finalizou.
Após a fala do político, internautas rapidamente foram para as redes sociais comentar o caso. Segundo alguns usuários, o participante que Lula estaria se referindo é o ator Arthur Aguiar, envolvido em boatos do tipo. "Lula, defende o povo e vem de PA campeão", escreveu uma seguidora. 
Mas também teve internauta que discordou do pré-candidato às eleições deste ano. "Isso é conversa de quem está perdendo no BBB. O Arthur não é nem o terceiro cara mais rico. Se fosse assim, o neto do Sílvio Santos teria ganhado. O Arthur tem um torcida muito maior que os demais e aí sim a galera é muito engajada", disse outra seguidora.

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