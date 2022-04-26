Lula diz que brother do "BBB 22" usa robôs em votação: 'Que estupidez'

O ex-presidente Lula comentou sobre a final do “BBB 22” Crédito: TV/PT

O ex-presidente Lula comentou sobre a final do “BBB 22”, nesta terça-feira (26), durante uma transmissão no canal do Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, o político disse que um participante estaria utilizando a ajuda de robôs para alavancar votos.

"Estão votando agora pra ver o cara que vai ganhar, e tem um cara agora que tá com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema pra Rede Globo pra ele ser indicado", disse Lula, que acabou fazendo confusão com o antigo formato de votação do reality, que era por telefone.

O ex-presidente não citou nomes de quem estaria se beneficiando do recurso, mas deixou uma pista para os fãs do reality show. "Eu não acompanho o 'Big Brother', mas eu tava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara lá que me parece que é mais abastado, tem mais dinheiro... Ele montou um programa de computador pra mandar mensagem, pra votar nele", revelou.

Lula continuou o desabafo. “Então o cara que não tem, tem que pegar alguém pra pegar o telefone e ligar... O cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa?", finalizou.

Após a fala do político, internautas rapidamente foram para as redes sociais comentar o caso. Segundo alguns usuários, o participante que Lula estaria se referindo é o ator Arthur Aguiar, envolvido em boatos do tipo. "Lula, defende o povo e vem de PA campeão", escreveu uma seguidora.

LULA DEFENDE O POVO VEM DE #PACAMPEAO — isy ? (@isycoments) April 26, 2022

Mas também teve internauta que discordou do pré-candidato às eleições deste ano. "Isso é conversa de quem está perdendo no BBB. O Arthur não é nem o terceiro cara mais rico. Se fosse assim, o neto do Sílvio Santos teria ganhado. O Arthur tem um torcida muito maior que os demais e aí sim a galera é muito engajada", disse outra seguidora.