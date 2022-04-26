Na torcida por Paulo André, Vila Velha exibe final do BBB 22 em telão na Prainha

Paulo André está na final do BBB 22 Crédito: Instagram/@iampauloandre

Atualização A programação foi modificada pela Prefeitura de Vila Velha na tarde desta terça-feira (26), com a entrada de novas atrações e retirada de outra. A matéria foi atualizada com as novas informações.

Chama a Ludmilla, que é hoje! A final do Big Brother Brasil 22 será transmitida pela TV Globo, ao vivo, logo após a novela "Pantanal". Apesar de não ter o show da funkeira na transmissão, os capixabas poderão curtir o resultado da disputa entre Paulo André (PA), Douglas Silva (DG) e Arthur Aguiar com um quê a mais. Tudo porque o programa será exibido em telões na Prainha, em Vila Velha, para juntar a torcida pelo morador da cidade.

A partir das 20h, o palco que recebeu as missas e shows da Festa da Penha terá uma programação musical animada pela dupla Evandro e Ranieri (20h), pelos DJs Gabriel Pratti, Bero, Pedro Schmidt e Gustavo o Brabo (21h), além do grupo Loucos por Samba (22h). A programação foi atualizada no meio da tarde desta terça-feira (26).

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, com a nova configuração e a incompatibilidade de horários, o grupo Sambasoul foi retirado do line-up da noite. "Gostaríamos de deixar claro e frisar que gostaríamos muito de participar deste momento. Porém, está rolando algum desencontro por parte da organização do evento e, por conta disso, não estaremos mais presentes. Não haverá mais a nossa participação lá na Prainha", explica Rafael Valadares, guitarrista do Sambasoul.

Porém, o grupo segue na campanha pela vitória do amigo (Paulo André) no reality. De acordo com Rafael, o grupo vai se reunir com mais amigos do atleta no restaurante Espera Maré, na Barra do Jucu. "Ficamos muito chateados, mas vamos seguir com a nossa programação aqui em 'casa', na Barra do Jucu. Vamos nos reunir com nossa galera no espaço do restaurante Espera Maré, onde também teremos alguns amigos em comum com o Paulo André e estaremos na torcida por ele", completa o músico.

A banda, inclusive, já faz campanha pela vitória do atleta, que até já dividiu o palco com eles, nas redes sociais. "BORA LARGAR VOTO! Estamos felizes demais de ver você chegar onde chegou. O Brasil tá tendo a oportunidade de conhecer o moleque incrível que você é", diz o post do Sambasoul.

Quem também dá uma pinta no local é o apresentador do "Tô Por Dentro BBB", da TV Gazeta, Will Loyola. Até um Dummy estará na Prainha para acompanhar tudo que acontece no último dia do reality show.

"Estamos aproveitando toda a estrutura da Festa da Penha já montada na Prainha - de palco, telão e som - para o evento. Estamos fazendo o convite para que as pessoas, que vão torcer e votar no PA, compareçam. Teremos apresentações culturais de bandas que são de amigos do Paulo André", diz o secretário de Comunicação de Vila Velha, Felício Correa.

"Estamos muito felizes por ter um participante do nosso estado na final do BBB e queremos estar perto do público que nos assiste para acompanhar juntos esta grande final. Estaremos com a nossa equipe para fazer a cobertura do evento, com entradas na nossa programação e cobertura em rede social", detalha Igor Estrella, coordenador de Promoção TV Gazeta.

IMAGENS DA CARREIRA NO TELÃO

Apesar de ter nascido em São Paulo, Paulo André viveu grande parte da vida no Espírito Santo. Atualmente morando em Vila Velha, o atleta é um capixaba nato. Afinal, ele recebeu o título de cidadão espirito-santense, em 2019, da Assembleia Legislativa.

Segundo Correa, o município está em mutirão pela vitória de Paulo no reality. Nos intervalos das apresentações da noite desta terça (26), vão passar nos telões imagens do capixaba durante provas na cidade e de momentos no programa em que ele falou de Vila Velha.

"Estamos fazendo campanha aqui para reverter o quadro e ele levar o prêmio. O prefeito (Arnaldinho Borgo) puxou campanha nas redes sociais e estamos na torcida", conta Felício.