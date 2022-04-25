Governador do ES declara torcida para Paulo André na final do 'BBB22'

O atleta Paulo André ganhou mais um torcedor na reta final do 'BBB22'. Finalista do reality show, concorrendo o prêmio com Arthur Aguiar e Douglas Silva, o brother tem como torcedor pela vitória o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.
Em uma rede social, Casagrande declarou sua torcida para o velocista. "O @iampauloandrehonrou as raízes capixabas e fez uma participação de pocar no #bbb22. Com seu espírito de competidor, garra, verdadeiro altruísmo e amizade já conquistou o Brasil, além de uma vaga na final da casa mais vigiada do País. Estamos aqui espiando, votando e torcendo", escreveu no Twitter.
P.A foi o primeiro a chegar na final do programa, que termina na próxima terça-feira, após vencer a última prova do líder após 19 horas de resistência. O esportista é nascido em São Paulo e mudou-se para o Espírito Santo ainda na infância e mora em Vila Velha.