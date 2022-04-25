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Na final

Governador do ES declara torcida para Paulo André na final do 'BBB22'

O esportista é nascido em São Paulo e mudou-se para o Espírito Santo ainda na infância. O governador Renato Casagrande disse que o brother honrou as raízes capixabas e fez uma participação de pocar no programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:54

Paulo André
Paulo André é finalista do reality show Crédito: Reprodução @iampauloandré
O atleta Paulo André ganhou mais um torcedor na reta final do 'BBB22'. Finalista do reality show, concorrendo o prêmio com Arthur Aguiar e Douglas Silva, o brother tem como torcedor pela vitória o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. 
Em uma rede social, Casagrande declarou sua torcida para o velocista. "O @iampauloandrehonrou as raízes capixabas e fez uma participação de pocar no #bbb22. Com seu espírito de competidor, garra, verdadeiro altruísmo e amizade já conquistou o Brasil, além de uma vaga na final da casa mais vigiada do País. Estamos aqui espiando, votando e torcendo", escreveu no Twitter. 
P.A foi o primeiro a chegar na final do programa, que termina na próxima terça-feira, após vencer a última prova do líder após 19 horas de resistência. O esportista é nascido em São Paulo e mudou-se para o Espírito Santo ainda na infância e mora em Vila Velha. 

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