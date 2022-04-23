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Na final

BBB 22: Maria, Naiara e Lina se apresentam na final do programa

Léo Santana, Xamã e Paulo Ricardo também são atrações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 10:19

Naiara, Linn da Quebrada, Maria se apresentam na final do BBB 22
Naiara, Linn da Quebrada, Maria se apresentam na final do BBB 22 Crédito: Fabio Rocha/Globo
Assim como na final do BBB 21, o último dia do reality contará com apresentações de participantes da edição. Na próxima terça (26), Naiara Azevedo e Linn da Quebrada vão fazer um show para os três finalistas do reality.
E a novidade é que, mesmo tendo sido expulsa do programa, a sister Maria também vai se apresentar no programa. Participam do Show da Final os cantores Léo Santana, Xamã, Matheus e Kauan e Jão. E o responsável pela clássica abertura do programa, Paulo Ricardo também compõe o line-up com "Vida Real".
Na última semana, Maria revelou a seus seguidores no Instagram que não ficou preocupada após ter sido banida do programa, em 15 de fevereiro. "Sinceramente? Acho que vocês sofreram mais do que eu. Não fiquei cinco minutos preocupada. Depois que conversaram comigo, fui embora direto para minha casa ver meus amigos. Achei uma saída muito boa."
Linn da Quebrada foi eliminada do programa no último dia 10, com 77,6% dos votos. Já Naiara Azevedo foi a primeira participante do Camarote a ser eliminada, na terceira semana do programa, com 57,77% dos votos.

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