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Jojo Todynho é hospitalizada após dores no tórax: 'Estou bem, gente'

Cantora disse que não estava conseguindo respirar e foi levada ao hospital pelo marido e amiga
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 10:11

Jojo Todynho sentiu fortes dores no tórax e precisou ser hospitalizada.
Jojo Todynho sentiu fortes dores no tórax e precisou ser hospitalizada. Crédito: Instagram/Stories/@jojotodynho
Jojo Todynho passou por um susto nesta quinta-feira, 21. Após sentir dores no tórax, a cantora disse que começou a sentir dificuldades para respirar e precisou ser hospitalizada às pressas.
"Eu estava sentindo um desconforto. Eu e o Lucas sentamos para almoçar, começou uma dor muito forte do lado direito, no tórax, não estava conseguindo respirar", contou.
O marido e a amiga Renata a levaram para o hospital e ela foi examinada para descobrir o que estaria causando as dores. "Fiz uma série de exames, fiz ressonância para ver se não é nenhum trombo."
Contudo, a artista disse que já estava se sentido melhor após ser medicada: "Estou bem, gente". Horas depois, os resultados do exame mostraram que não havia nenhum problema na saúde dela. "Estou toda ótima."

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