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Ícone da internet, Aline Borel é encontrada morta no Rio de Janeiro

Segunda a Polícia Civil, a cantora e influenciadora foi morta a tiros e corpo foi localizado em praia de Araruama
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 09:41

Aline Borel é encontrada morta no Rio de Janeiro
Aline Borel é encontrada morta no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@alineboreloficial
A cantora e influenciadora digital Aline Borel foi encontrada morta nesta quinta-feira, 21, em Araruama, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do RJ, o corpo da jovem de 28 anos foi localizado na Praia do Dentinho com marcas de tiros.
"As investigações estão em andamento na 118ª DP (Araruama) para esclarecer as circunstâncias do caso. A perícia foi feita no local e constatada a presença de duas perfurações causadas por arma de fogo no corpo da vítima. Familiares foram ouvidos", disse a Polícia em nota oficial enviada pela assessoria de imprensa ao Estadão.
No Twitter, o perfil oficial de Aline pede que a justiça seja feita e que os seguidores levantem a hashtag #justiçaporAline.
"Aline Borel foi uma pessoa com coração bom. A bondade, humildade e alegria transpareciam através de sua personalidade. Que descance em paz. Nunca esqueceremos os momentos que ela nos trouxe alegria, risadas e felicidade. Hoje é um dia triste e trágico. Que a justiça seja feita", diz a publicação.

Ícone da internet

Aline Borel ficou conhecida na web por suas músicas É Cansativa a Vida do Crente e Vacilei Pô, Tô Ciente! e pelos memes que viralizaram nas redes sociais. A jovem chegou a alcançar quase 30 mil seguidores no Instagram e participou do extinto Programa da Maisa, no SBT, em 2019.
A atriz e apresentadora Maisa lamentou a morte de Aline no Twitter. "Lembraremos dela sempre com muito carinho. Aline, obrigada pelos sorrisos. Descanse em paz", escreveu a artista.
Aline Borel ficou conhecida na web por suas músicas É Cansativa a Vida do Crente e Vacilei Pô, Tô Ciente! e pelos memes que viralizaram nas redes sociais. A jovem chegou a alcançar quase 30 mil seguidores no Instagram e participou do extinto Programa da Maisa, no SBT, em 2019.
A atriz e apresentadora Maisa lamentou a morte de Aline no Twitter. "Lembraremos dela sempre com muito carinho. Aline, obrigada pelos sorrisos. Descanse em paz", escreveu a artista.
Ainda em 2019, a família de Aline anunciou seu afastamento das redes sociais, pois ela sofria de depressão e havia tido uma recaída. O comunicado avisando sobre a pausa para cuidar da saúde mental é a última publicação no Instagram da cantora.
"A Aline se afastará das redes sociais por tempo indeterminado, até que a família dela permita (por mais que ela seja maior de idade, ela é dependente devido a doença). Infelizmente, a internet tem seus prós e contras, é preciso estar bem para lidar com tudo. Essa pausa será ótima para a saúde da Aline, o foco da família é o bem estar dela", diz trecho da legenda.

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