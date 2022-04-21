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Surpresa

Boninho surpreende e entra na casa do BBB para dinâmica

O diretor Boninho entrou na casa e apresentou uma dinâmica para os últimos cinco participantes do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 18:22

O diretor Boninho postou um vídeo dando spoilers de como será a disputa desta semana
O diretor Boninho entrou na casa e apresentou uma dinâmica para os participantes. Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
O Top 5 do Big Brother Brasil (Globo), composto por Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André e Eliezer, foi surpreendido com uma visita inesperada na tarde desta quinta-feira (21). O diretor Boninho entrou na casa e apresentou uma dinâmica para os participantes.
Com muita alegria, os brothers abraçaram o diretor do reality, que questionou Douglas, que tinha falado que ele estava barrigudo quando entrou fantasiado em uma festa. No final da ação, o ator declarou: "É tão bom trocar ideia com alguém diferente". "96 dias sem ver ninguém", afirmou Scooby.
A ação do dia era relacionada à nova programação da emissora. Após assistir a um VT de uma novidade da grade, o participante recebia um prêmio. No caso de Pedro Scooby, que retirou o card Filmes, vai poder escolher um filme para passar na Tela Quente junto da equipe de programação.
Arthur Aguiar, com o card Realities, vai participar de uma experiência em ambiente imersivo do metaverso. Paulo André ficou responsável pelo card Jornalismo e Esportes e vai acompanhar uma partida de futebol junto dos locutores esportivos do canal.
Douglas vai apresentar um café da manhã e cozinhar uma receita com um familiar no É de Casa, após retirar o card Variedades. E Eliezer chegou a ser elogiado pelo diretor com a possibilidade de participar de uma novela da emissora, após apresentar o card Novelas e Séries, que dá direito a um tour pela cidade cenográfica dos estúdios. "Que guinada na carreira", brincou o designer com os brothers depois da ação.
Antes de entrar na casa, o diretor conversou com os brothers pelo telão da sala em tom descontraído, falando sobre o comportamento deles na festa, o consumo de álcool e carboidratos - no caso de Arthur Aguiar. Estão no Paredão desta semana Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scooby.

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