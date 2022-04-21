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Gil do Vigor usa 'look do Paredão' para celebrar última semana do reality

Economista chegou no top 4 da última edição e relembrou sua eliminação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:12

Gil do Vigor no programa Mais Você
Gil do Vigor no programa Mais Você Crédito: Reprodução/Globoplay
Durante a apresentação de seu quadro Tá Lascado, no programa Mais Você (Globo) desta quinta-feira (21), o ex-BBB e economista Gil do Vigor, 30, decidiu usar um look que se tornou icônico durante sua passagem pelo Big Brother Brasil 21.
"Como essa é a última semana do BBB, hoje vim com a minha roupa de Paredão", disse o economista, que apareceu vestindo a camisa cor de rosa de manga longa, calça e sapato social preto. Em conversa com Ana Maria Braga, 73, ele ainda relembrou o discurso de Tiago Leifert no dia de sua eliminação.
"Meu coração está acelerado, chega nessa última semana e voltam todas as lembranças e cada sentimento", afirmou ele. "Todo mundo do Brasil e do mundo precisava passar por um reality show, quando você é julgado por milhões de pessoas, você aprende a não julgar um pouquinho", completou ele que chegou no top 4 da 21ª edição do reality.
O economista é um dos nomes do elenco da nova temporada de Dança dos Famosos. Ele foi anunciado no Mais Você, no fim do mês de março, dois dias após a confirmação da atriz Vitória Strada, 25. Jojo Todynho, 25, também já tinha sido anunciada na competição.
"Amei. Tô empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo", contou Gil do Vigor ao anunciar sua participação. Em nota à imprensa, ele falou que sempre assistia ao programa e se imaginava nele.

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