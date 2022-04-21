Gil do Vigor usa 'look do Paredão' para celebrar última semana do reality

Gil do Vigor no programa Mais Você Crédito: Reprodução/Globoplay

Durante a apresentação de seu quadro Tá Lascado, no programa Mais Você (Globo) desta quinta-feira (21), o ex-BBB e economista Gil do Vigor, 30, decidiu usar um look que se tornou icônico durante sua passagem pelo Big Brother Brasil 21.

"Como essa é a última semana do BBB, hoje vim com a minha roupa de Paredão", disse o economista, que apareceu vestindo a camisa cor de rosa de manga longa, calça e sapato social preto. Em conversa com Ana Maria Braga, 73, ele ainda relembrou o discurso de Tiago Leifert no dia de sua eliminação.

"Meu coração está acelerado, chega nessa última semana e voltam todas as lembranças e cada sentimento", afirmou ele. "Todo mundo do Brasil e do mundo precisava passar por um reality show, quando você é julgado por milhões de pessoas, você aprende a não julgar um pouquinho", completou ele que chegou no top 4 da 21ª edição do reality.

O economista é um dos nomes do elenco da nova temporada de Dança dos Famosos. Ele foi anunciado no Mais Você, no fim do mês de março, dois dias após a confirmação da atriz Vitória Strada, 25. Jojo Todynho, 25, também já tinha sido anunciada na competição.