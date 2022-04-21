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Família Kardashian agradece aos fãs pelo sucesso do novo reality

'The Kardashians' é a maior estreia do Hulu nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:43

Kim Kardashian
Kim Kardashian Crédito: Reuters/Folhapress
A família Kardashian-Jenner agradeceu aos fãs pelo sucesso do novo reality show "The Kardashians" no serviço de streaming Hulu. A plataforma informou com exclusividade à Variety que o programa é sua maior estreia nos Estados Unidos, mas não forneceu números de visualizações.
O número recorde do Hulu para "The Kardashians" é baseado nas horas de episódio de estreia assistidas nos primeiros três dias de seu lançamento, desde que o programa estreou em 14 de abril.
Khloé Kardashian publicou no Instagram que fazer parte da Disney e Hulu é um sonho que se tornou realidade para a família, mas que não seria possível sem o apoio dos fãs. "Sem palavras. Estou muito agradecida aos nossos incríveis fãs que estiveram conosco durante tudo."
"Este é apenas o começo desta nova jornada para nós, e somos gratos todos os dias por poder compartilhar nossas vidas com nossos fãs... vocês são nossa família", escreveu Khloé convidando a todos para assistirem ao segundo episódio do reality.
Kim Kardashian postou nos stories do Instagram que estava "muito grata a todos por assistirem" ao reality, adicionando um emoji de mãos de oração. Já Kylie Jenner, compartilhou a captura de tela de Khloé.
"Nós amamos vocês", escreveu Kendall Jenner. Enquanto Kourtney Kardashian disse: "Nós amamos vocês! Obrigado a todos que assistiram!"
A matriarca da família, Kris Jenner, demonstrou gratidão aos fãs que assistiram ao episódio de estreia do reality, garantindo que atingisse grande número de visualizações.
"Mal posso esperar para mostrar a todos o que temos para esta temporada! Obrigado à nossa família Disney e Hulu e às equipes incríveis com as quais trabalhamos dia após dia para fazer tudo isso acontecer. Nós te amamos mais do que podemos expressar!", escreveu a matriarca nas redes sociais.

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