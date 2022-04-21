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Show extra

Justin Bieber anuncia show extra em SP; ingressos custam até R$ 1 mil

Cantor canadense confirmou apresentação em 15 de setembro no Allianz Parque
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:37

O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio
O cantor Justin Bieber confirmou um show extra em São Paulo Crédito: FramePhoto/Folhapress
Justin Bieber confirmou nesta quarta (20) um show extra em São Paulo. Além da apresentação de 14 de setembro, com ingressos já esgotados, o astro canadense sobe ao palco do Allianz Parque (zona oeste) em 15 de setembro.
Os ingressos têm preços que variam de R$ 175 a R$ 1.000. A pré-venda para clientes Inter Mastercard começa em 23 de abril, à 0h01, e vai até 19 de abril, às 22h, e pelo site justinbiebersp22.com.br. A partir das 10h é possível comprar nas bilheterias do Memorial da América Latina. Para o público em geral a venda tem início em 25 de abril, nas mesmas horas e locais.
O cantor pop é o headliner do palco Mundo do Rock in Rio em 4 de setembro, mas os ingressos já estão esgotados.
Outras duas grandes atrações do festival carioca também anunciaram mais shows pelo Brasil neste ano: Guns N' Roses e Coldplay.
  • JUSTIN BIEBER - JUSTICE WORLD TOUR 2022
  • Quando: 14 e 15 de setembro
  • Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, zona oeste, São Paulo)
  • Quanto: R$ 175 a R$ 1.000
  • Mais informações: www.justinbiebersp22.com.br

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