Justin Bieber anuncia show extra em SP; ingressos custam até R$ 1 mil

O cantor Justin Bieber confirmou um show extra em São Paulo Crédito: FramePhoto/Folhapress

Justin Bieber confirmou nesta quarta (20) um show extra em São Paulo. Além da apresentação de 14 de setembro, com ingressos já esgotados, o astro canadense sobe ao palco do Allianz Parque (zona oeste) em 15 de setembro.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 175 a R$ 1.000. A pré-venda para clientes Inter Mastercard começa em 23 de abril, à 0h01, e vai até 19 de abril, às 22h, e pelo site justinbiebersp22.com.br. A partir das 10h é possível comprar nas bilheterias do Memorial da América Latina. Para o público em geral a venda tem início em 25 de abril, nas mesmas horas e locais.

O cantor pop é o headliner do palco Mundo do Rock in Rio em 4 de setembro, mas os ingressos já estão esgotados.

Outras duas grandes atrações do festival carioca também anunciaram mais shows pelo Brasil neste ano: Guns N' Roses e Coldplay.