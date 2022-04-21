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Região Serrana

Marechal Floriano terá shows e oficinas gratuitas no feriadão

Cultura em Toda Parte acontece dos dias 22 a 24 de abril. Serão 18 atividades culturais, divididas em 12 apresentações artísticas e seis formações, entre oficinas e palestras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 07:00

O artista Dan Abranches será uma das atrações do Cultura em Toda Parte
O artista Dan Abranches será uma das atrações do Cultura em Toda Parte Crédito: MAGU
A caravana do Cultura em Toda Parte desembarca no município de Marechal Floriano, região Serrana do Estado, durante o feriadão. De sexta (22) a domingo (24), a cidade recebe diversas apresentações artísticas e múltiplas ações de formação. O evento é totalmente gratuito e as inscrições para oficinas e palestras já estão abertas.
Após passar por Vitória, Venda Nova do Imigrante e Pedro Canário, o evento chega à cidade com 18 atividades culturais, divididas em 12 apresentações artísticas e seis formações - três oficinas e três palestras. Os shows acontecem na sexta (22), a partir das 20h, no sábado (23), a partir das 19h, e domingo (24), a partir das 18h.
Dentre as atrações musicais, apresentações de Duarte, Manfredo, Julia Nali, Beth MC, Banda de Congo Beatos de São Benedito, Dan Abranches, Zomayi, Cinco Nós, Wanderson Lopez e Capitão Morgan. Além disso, também haverá performance de grafite com o Projeto DNA Artístico e mostra de videoclipes.
As oficinas acontecem nos dias 23 e 24 de abril, das 14h às 17h, na E.E.E.F.M Oscar Hulle. Serão várias modalidades, entre elas, “Iniciação ao Teatro”, ministrada por Alcione Dias, “Contação de Histórias”, com a arte-educadora Dalisa Campos Miranda, e Maquiagem Artística, com o artista visual David Scardua.
No sábado (23), as palestras acontecem a partir das 14h, também no mesmo local das oficinas. A antropóloga Bianca Sperandio aborda Economia da Cultura e Empreendedorismo Criativo. Além disso, também terá palestra voltada ao empreendedorismo para artesanato, em “Criatividade: O que inspira suas ideias?”. O publicitário e doutor em educação física, Victor Mazzei, ficará por conta desse espaço.
  • SERVIÇO
  • Cultura em Toda Parte -  Etapa Marechal Floriano
  • Data: 22 a 24 de abril de 2022
  • Horário: das 14h às 17h
  • Onde: Oficinas e palestras - E.E.E.F.M Emílio Oscar Hulle, Rua Colina da Fé e da Ciência, nº 0, Centro, Marechal Floriano
  • Apresentações Artísticas - Rua Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Marechal Floriano
  • Programação gratuita.
  • Inscrições para oficinas e palestras: Parceiros Do Bem Instituto 
  • Informações: 27 3376-1674 - [email protected]

PROGRAMAÇÃO

  • 22/04 - sexta-feira - a partir das 20 horas
  • Duarte - @cantaduarte 
  • Manfredo - @eumanfredo
  • Julia Nali - @nali.julia

  • 23/04 - sábado - a partir das 19 horas
  • DNA Artístico 
  • Beth MC - @_bethmc
  • Banda de Congo Beatos de São Benedito
  • Dan Abranches - @danabranches
  • Zomayi - @zomayibanda

  • 24/04 - domingo - a partir das 18 horas
  • Dalisa Campos - Contação de Histórias - @dalisacamposmiranda
  • Cinco Nós - @cinconos 
  • Wanderson Lopes - @wandilopez 
  • Capitão Morgan - @capitaomorgan  
  • Mostra de Videoclipes

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