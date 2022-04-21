Marechal Floriano terá shows e oficinas gratuitas no feriadão

O artista Dan Abranches será uma das atrações do Cultura em Toda Parte Crédito: MAGU

A caravana do Cultura em Toda Parte desembarca no município de Marechal Floriano, região Serrana do Estado, durante o feriadão. De sexta (22) a domingo (24), a cidade recebe diversas apresentações artísticas e múltiplas ações de formação. O evento é totalmente gratuito e as inscrições para oficinas e palestras já estão abertas.

Após passar por Vitória, Venda Nova do Imigrante e Pedro Canário, o evento chega à cidade com 18 atividades culturais, divididas em 12 apresentações artísticas e seis formações - três oficinas e três palestras. Os shows acontecem na sexta (22), a partir das 20h, no sábado (23), a partir das 19h, e domingo (24), a partir das 18h.

Dentre as atrações musicais, apresentações de Duarte, Manfredo, Julia Nali, Beth MC, Banda de Congo Beatos de São Benedito, Dan Abranches, Zomayi, Cinco Nós, Wanderson Lopez e Capitão Morgan. Além disso, também haverá performance de grafite com o Projeto DNA Artístico e mostra de videoclipes.

As oficinas acontecem nos dias 23 e 24 de abril, das 14h às 17h, na E.E.E.F.M Oscar Hulle. Serão várias modalidades, entre elas, “Iniciação ao Teatro”, ministrada por Alcione Dias, “Contação de Histórias”, com a arte-educadora Dalisa Campos Miranda, e Maquiagem Artística, com o artista visual David Scardua.

No sábado (23), as palestras acontecem a partir das 14h, também no mesmo local das oficinas. A antropóloga Bianca Sperandio aborda Economia da Cultura e Empreendedorismo Criativo. Além disso, também terá palestra voltada ao empreendedorismo para artesanato, em “Criatividade: O que inspira suas ideias?”. O publicitário e doutor em educação física, Victor Mazzei, ficará por conta desse espaço.

SERVIÇO

Cultura em Toda Parte - Etapa Marechal Floriano

Data: 22 a 24 de abril de 2022

22 a 24 de abril de 2022 Horário: das 14h às 17h

das 14h às 17h Onde: Oficinas e palestras - E.E.E.F.M Emílio Oscar Hulle, Rua Colina da Fé e da Ciência, nº 0, Centro, Marechal Floriano

E.E.E.F.M Emílio Oscar Hulle, Rua Colina da Fé e da Ciência, nº 0, Centro, Marechal Floriano Apresentações Artísticas - Rua Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Marechal Floriano

- Rua Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Marechal Floriano Programação gratuita.

Inscrições para oficinas e palestras: Parceiros Do Bem Instituto

Parceiros Do Bem Instituto Informações: 27 3376-1674 - [email protected]

PROGRAMAÇÃO