Coldplay anuncia dois shows extras no Brasil

O Coldplay anunciou dois shows extras no Brasil com a turnê mundial "Music of the Spheres", no Rio de Janeiro (12/10, estádio Nilton Santos, o Engenhão) e em São Paulo (18/10, no Allianz Parque). A abertura fica por conta da cantora britânica H.E.R.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 215 a R$ 980. S​egundo a organização, clientes dos cartões Elo terão pré-venda exclusiva no dia 19 de abril, a partir das 10h online pelo site da Eventim, e às 11h nas bilheterias oficiais (Jeunesse Arena, no Rio; e estádio do Morumbi, em São Paulo). Para o público geral, a venda começa em 20 de abril, nos mesmos canais e horários.

Coldplay: mais dois shows extras no Brasil foram anunciados Crédito: Reuters/Folhapress

As entradas para os shows anunciados anteriormente (11 de outubro na capital fluminense e 15 e 16 de outubro na capital paulista) estão esgotadas.

Liderado pelo vocalista Chris Martin, o grupo também tem presença confirmada no Rock in Rio, no dia 10 de setembro, com ingressos já esgotados.

Os britânicos estão em turnê mundial após lançarem, em 2021, o álbum "Music of the Spheres", que teve parceria com a banda de K-pop BTS na faixa "My Universe".

A produção do grupo indica que mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para esta turnê, com início em 18 de março na Costa Rica e com paradas por República Dominicana e México. A turnê continua estabelecendo recordes em todo o mundo.