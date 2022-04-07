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Coldplay anuncia shows em SP e no RJ, além do Rock in Rio

Banda do vocalista Chris Martin se apresenta no Allianz Parque, na capital paulistana, e no Engenhão, no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:50

O Coldplay anunciou nesta quinta (7) três shows em estádio no Brasil como parte da turnê mundial "Music of the Spheres". No Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro, a banda britânica se apresenta no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque. A abertura dos eventos fica por conta da cantora britânica H.E.R.
Os ingressos têm preços que variam de R$ 210 a R$ 980. S​egundo a organização, os clientes dos cartões Elo terão pré-venda exclusiva no dia 11 de abril, a partir das 10h, pelo site da Eventim, e, às 11h, nas bilheterias oficiais (Jeunesse Arena, no Rio; e estádio do Morumbi, em São Paulo). Para o público geral, a venda começa em 12 de abril, nos mesmos canais e horários.
Coldplay fará três shows no Brasil em outubro
Coldplay fará três shows no Brasil em outubro Crédito: S T E V I E R A E/ @stevieraegibbs
Liderado pelo vocalista Chris Martin, o grupo também tem presença confirmada no Rock in Rio, no dia 10 de setembro, com ingressos já esgotados.
Os britânicos estão em turnê mundial após lançarem, em 2021, o álbum "Music of the Spheres", que teve parceria com a banda de K-pop BTS na faixa "My Universe".
A produção do grupo indica que mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para esta turnê, com início em 18 de março na Costa Rica e com paradas por República Dominicana e México. A turnê continua estabelecendo recordes em todo o mundo.

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Além da América Latina, eles ainda passam por EUA em maio e junho, antes de seguir para a Europa para shows na Alemanha, Polônia, França, Bélgica e no Reino Unido em julho e agosto.
Nesta quinta, outra grande banda também confirmou mais shows no Brasil, além de apresentação no Rock in Rio. O Guns N' Roses divulgou mais oito eventos pelo país no mês de setembro.

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